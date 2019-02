Elezioni regionali in Abruzzo: chi sono i candidati

Domenica 10 febbraio urne aperte in Abruzzo per le elezioni regionali 2019 convocate in seguito alle dimissioni del governatore Luciano D’Alfonso che lo scorso 4 marzo è stato eletto al Senato tra le file del Partito Democratico. L'Abruzzo è la prima delle sei Regioni che andranno al voto nel 2019: il 24 febbraio sarà la volta della Regione Sardegna, poi sarà la volta delle elezioni regionali in Basilicata, Piemonte, Calabria ed Emilia Romagna. Prima dell'estate sarà inoltre la volta delle elezioni amministrative in numerosi Comuni italiani.

Elezioni regionali Abruzzo

Seggi elettorali aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00 per gli oltre un milione e 200mila cittadini abruzzesi chiamati a rinnovare i 30 membri del consiglio regionale ed eleggere il nuovo presidente della Regione Abruzzo. Quattro i candidati a diventare il nuovo presidente della Regione Abruzzo: Marco Marsilio, Giovanni Legnini, Sara Marcozzi e Stefano Flajani.