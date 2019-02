Elezioni regionali 2019, domenica si vota in Abruzzo

Le elezioni regionali nel 2019 coinvolgeranno sei regioni italiane: Domenica 10 febbraio 2018 è l’Abruzzo ad aprire le danze. Le elezioni regionali in Abruzzo sono state convocate in seguito alle dimissioni del governatore Luciano D’Alfonso che lo scorso 4 marzo è stato eletto al Senato, tra le file del Partito Democratico. Quattro i candidati a diventare il nuovo presidente della Regione Abruzzo: Marco Marsilio, Giovanni Legnini, Sara Marcozzi e Stefano Flajani.

Elezioni regionali Abruzzo

Domenica 10 febbraio 2019 seggi elettorali aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00 per i cittadini abruzzesi chiamati a rinnovare i 30 membri del consiglio regionale ed eleggere il nuovo presidente della Regione Abruzzo. Alla lista collegata al presidente vincente viene attribuita una maggioranza di seggi in consiglio tra il 60 e il 65 per cento. Lo spoglio dei risultati inizierà immediatamente dopo la chiusura della votazione.

Elezioni regionali Abruzzo, come vi vota

Per votare occorre ricordarsi la carta d'identità e la tessere elettorale. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto per un candidato Presidente e per una lista diversa dalle collegate è nullo.

L’elettore può esprimere la propria preferenza sia per il candidato alla Presidenza sia per una lista collegata. È possibile esprimere due voti, purché su candidati di sesso diverso ma della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. Il territorio abruzzese è diviso in 4 circoscrizioni, che corrispondono alle 4 province: L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo. Ogni circoscrizione elegge 7 consiglieri, tranne Chieti che ne elegge 8.

La soglia di sbarramento è al 4% per le liste che corrono da sole e del 2% per quelle coalizzate.

Elezioni regionali Abruzzo, i candidati

I candidati presidente della Regione Abruzzo sono quattro:

Marco Marsilio è il candidato sostenuto dalle liste di Fratelli d’Italia, Lega Salvini Abruzzo, Forza Italia, Azione Politica, Unione di Centro-DC-IDeA.

è il candidato sostenuto dalle liste di Fratelli d’Italia, Lega Salvini Abruzzo, Forza Italia, Azione Politica, Unione di Centro-DC-IDeA. Giovanni Legnini , sostenuto da Partito Democratico, Abruzzo in comune, Centristi per l’Europa-Solidali e Popolari per Legnini, Progressisti con Legnini-Sinistra Abruzzo-LeU, Avanti Abruzzo – Italia dei Valori, Abruzzo Insieme – Abruzzo Futuro, Legnini Presidente, +Abruzzo – Centro Democratico.

, sostenuto da Partito Democratico, Abruzzo in comune, Centristi per l’Europa-Solidali e Popolari per Legnini, Progressisti con Legnini-Sinistra Abruzzo-LeU, Avanti Abruzzo – Italia dei Valori, Abruzzo Insieme – Abruzzo Futuro, Legnini Presidente, +Abruzzo – Centro Democratico. Sara Marcozzi è invece la candidata alle elezioni regionali abruzzo 2019 sostenuta da Movimento 5 Stelle

è invece la candidata alle elezioni regionali abruzzo 2019 sostenuta da Movimento 5 Stelle Stefano Flajani è invece il candidato di CasaPound Italia.

Elezioni Abruzzo, le ultime notizie da Chieti e Pescara

Elezioni Abruzzo, gli ultimi sondaggi

Secondo gli ultimi sondaggi politici pubblicati a fine 2018 il Centrodestra vedeva un consenso tra il 34,5 e il 40,5%. Gli elettori abruzzesi che invece avevano mostrato di avere fiducia nel Movimento 5 Stelle erano visti in leggero calo tra il 32,5 e il 38,5%. Il consenso degli elettori dell'area di Centrosinistra in Abruzzo è invece quotata nell'orbita del 20 26%.

La forbice degli indecisi come sempre potrà dettare legge: sono pari infatti al 17%, intorno al decimale gli astenuti.

Come si vede in Abruzzo si rivedono gli schieramenti delle ultime elezioni politiche; infatti se il deputato leghista Giuseppe Bellachioma il 10 agosto scorso aveva scritto che la Lega avrebbe corso sola, il partito del ministro Salvini correrà accorpato nella coalizione di centrodestra sostenendo il senatore di Fratelli d'Italia Marsilio. È infatti il partito di Giorgia Meloni a dettare legge nel centrodestra abruzzese dopo la vincente battaglia de L'Aquila nel 2017 mentre la Lega ha fatto raccolto gli ex militanti di Alleanza Nazionale e Msi. Forza Italia resta così trainata da una rappresentanza di destra più che di centrodestra.

DESTINAZIONE SVILUPPO

Ospedali vecchi e precari, disattenzione nei confronti dei diversamente abili, apparecchiature insufficienti e personale sfiduciato.

È questo il quadro che esce fuori dal giro di alcuni presidi sanitari effettuati. #Abruzzo ascolta

👇🏻 pic.twitter.com/RfZ5uBreZB — Marco Marsilio (@marcomarsilio) 3 febbraio 2019

Il centrosinistra si ritrova invece in Giovanni Legnini, ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura dalla lunga carriera politica alle spalle. Tuttavia lo stesso Legnini si è voluto smarcare dall'abbraccio del Pd rifuggendo dalla candidatura di bandiera e affermando più volte la natura civica della sua candidatura.

"L'unica vera proposta di governo forte è la nostra, l'unica guida sicura siamo in grado di assicurarla noi" pic.twitter.com/9TsQdRcRse — Giovanni Legnini (@GiovanniLegnini) 4 febbraio 2019

Il movimento 5 stelle vuole confermare il 40% raggiunto alle elezioni politiche in Abruzzo ma gli ultimi sondaggi vedono i pentastellati in costante calo. La scommessa è quella della continuità con la consigliere uscente l'avvocato Sara Marcozzi, già candidata nel 2014 quando prese il 21,41%.

Elezioni regionali 2019: quando si vota

Nel 2019 saranno sei le regioni italiane in cui si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale. Domenica 10 febbraio 2018 sarà l’Abruzzo ad aprire le danze. Poi sarà il turno della Sardegna chiamata a esprimersi domenica 24 febbraio. Election Day per Piemonte e Basilicata che voteranno per il governatore nello stesso giorno delle elezioni per l’Europarlamento, cioè il 26 maggio. Infine, toccherà a Calabria ed Emilia Romagna che voteranno tra novembre e dicembre 2019.

