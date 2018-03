Elezioni, si torna a votare ad Aprile: urne aperte in Molise e in Friuli Venezia Giulia

Gli italiani tornano alle urne ad Aprile: no, non per le elezioni politiche (se anche in Parlamento non si dovesse trovare una maggioranza per sostenere un Governo occorrerà comunque tempo per indire nuove elezioni) ma questa volta saranno i cittadini italiani residenti in Friuli Venezia Giulia ed in Molise ad essere chiamati a votare per il rinnovo del consiglio regionale e per eleggere il presidente della Regione.

Elezioni regionali Molise domenica 22 aprile

Alle elezioni regionali del prossimo 22 aprile i molisani saranno chiamati alle urne per eleggere il presidente della Regione Molise e i rinnovare i consiglieri regionali.

Alla luce dei risultati delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo in Molise si prefigura uno scontato successo per il Movimento 5 stelle. Alle elezioni politiche infatti i pentastellati hanno fatto "cappotto" aggiudicandosi 2 seggi alla Camera e 2 seggi al Senato. (Liberi e Uguali si è aggiudicato un seggio attraverso il cosiddetto sistema eccedentario previsto dal Rosatellum).

Nelle due province di Isernia e Campobasso il Movimento 5 stelle lo scorso 4 marzo ha raccolto oltre il 44% di consensi. Anche la stessa Isernia città, da sempre feudo del centrodestra, è stata espugnata dallo tsunami a 5 stelle.

Elezioni regionali Friuli domenica 29 aprile

Alle elezioni regionali del prossimo 29 aprile friulani e giuliani saranno chiamati alle urne per eleggere il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e i rinnovare i consiglieri regionali.

Alla luce dei risultati delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo, se in Molise si è assistito ad uno tsunami a 5 stelle, in Friuli è stato il centrodestra a vincere in tutti i collegi uninominali sotto la spinta della Lega, primo partito con il 25% dei consensi. Il carroccio ha posto così una seria ipoteca sulla nomina del candidato governatore con Forza Italia ferma all'11%.

Come spiega Udine Today Salvini assesta un doppio colpo in Regione nei confronti della coalizione riuscendo a candidare sia Pietro Fontanini alle amministrative di Udine che il suo amico triestino alle regionali.

Per il centrosinistra, sceso al 23% dei consensi alle ultime politiche, il rischio di finire nuovamente alle spalle del Movimento 5 stelle che lo ha sopravanzato di appena un punto percentuale. La governatrice uscente Deborah Serracchiani alle ultime elezioni politiche ha conquistato un seggio in Parlamento solo grazie alla sua presenza nel listino proporzionale del Partito Democratico.

Come ricorda Trieste Prima il prossimo Consiglio regionale sarà composto, come l'attuale, da 49 consiglieri, di cui 47 eletti nelle cinque circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio regionale, ai quali si aggiungono il candidato eletto presidente della Regione e il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore.

Sempre in Friuli contestualmente alle elezioni regionali si terranno anche le elezioni comunali a Udine, Sacile e in altri comuni minori.