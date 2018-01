Regionali Lazio, minacce contro Sergio Pirozzi: "Ti facciamo fare la fine di Amatrice"

Minacce contro Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice in corsa per le elezioni regionali nel Lazio.

"Ti facciamo fare la fine della tua Amatrice, ma dove cazzo credi di andare? Non vai da nessuna parte... da solo non ce la farai, ti distruggeremo... montato del cazzo!", il testo del messaggio arrivato tramite Facebook.

"I 'cattivi maestri' di certa politica e di certa stampa ottengono sempre il risultato che vogliono, nutrendo l’odio - è stato il commento di Pirozzi - In settimana un noto vignettista ha pubblicato sul suo profilo social una vignetta dove la morte si rammaricava di non aver portato via anche me con il terremoto. Oggi sul mio profilo Facebook qualcuno è passato direttamente alle minacce di morte per punire la mia scelta di proseguire senza paura -anche da solo- la battaglia per il vero cambiamento della Regione Lazio".

Solidarietà a Pirozzi è arrivata da Roberta Lombardi, candidata del M5s alla regionali, come pure dal governatore uscente del Lazio Nicola Zingaretti. (la notizia su RomaToday)

