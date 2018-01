Elezioni Lazio, Pirozzi non si ritira: "In campo fino alla vittoria"

"Io non mi ritiro, non credete alle fake news. Noi siamo qui e lavoreremo per il Lazio e per voi. Non credete agli scherzi"

Il sindaco di Amatrice e candidato alla presidenza della Regione Lazio, Sergio Pirozzi, ha ribadito la volontà di proseguire nella sua campagna politica per le regionali del 4 marzo.

Nel filmato, dai chiari toni ironici, si vede lo staff del candidato smantellare il comitato elettorale di via Cristoforo Colombo, a Roma. Fino a quando non appare il sindaco di Amatrice: "Alt - dice Pirozzi - qualcuno vorrebbe che questo Comitato venisse smantellato. Avete capito male, questo e' uno scherzo, noi stiamo lavorando. Questo comitato smettera' di esistere il 4 marzo sera quando ci trasferiremo in Regione. Non abboccate".