Elezioni Piemonte, tra Chiamparino e No Tav sfida all'ultimo voto per Lega, M5s e Pd

Quando si vota per le elezioni? Occhio al 26 maggio quando per molti italiani scatterà un vero e proprio "Election day". I Piemontesi saranno infatti chiamati alle urne per votare alle elezioni europee, alle elezioni comunali e anche alle elezioni regionali per eleggere il nuovo governatore e per il rinnovo del consiglio regionale del Piemonte.

Elezioni Piemonte, il 26 maggio l'election day

Domenica 26 maggio 2019 urne aperte dalle 7 alle 23 per le elezioni regionali. Tra i temi al centro di una campagna elettorale che si appresta a decollare vi sarà senza dubbio il tema della Tav, il collegamento ad alta velocità tra Torino e Lione che trova il favore di una maggioranza trasversale.

In Piemonte, a differenza di quanto successo in Abruzzo il 10 febbraio, in Sardegna il 24 febbraio e in Basilicata il 24 marzo, sarà l'election day a dettare legge. Infatti a differenza delle precedenti elezioni regionali del 2019 in occasione delle elezioni regionali del Piemonte il 26 maggio si voterà anche per le elezioni europee ed è lecito aspettarsi una altissima affulenza alle urne, nonché un vero e proprio effetto trascinamento dell'elettorato. Attenzione anche alle elezioni amministrative: tra i comuni al voto anche i capoluoghi Vercelli, Biella e Verbania.

Elezioni Piemonte, i candidati

L’attuale governatore di centrosinistra Sergio Chiamparino che correrà per un secondo mandato. Per lui un'ampia coalizione di centrosinistra a sostegno

Giorgio Bertola è il candidato designato dal Movimento 5 Stelle al tramite del consueto voto online. Attuale consigliere regionale, Giorgio Bertola si è nettamente imposto sugli altri candidati.

Dopo le elezioni in Basilicata, Berlusconi e Salvini sceglieranno il candidato della coalizione di centrodestra fra l'eurodeputato di Forza Italia Alberto Cirio e l'imprenditore Paolo Damilano.

Valter Boero, docente universitario, ex consigliere comunale a Torino e presidente per il Piemonte del Movimento per la Vita, correrà per il Popolo della Famiglia.

Elezioni Piemonte, i sondaggi

Chi vincerà le elezioni in Piemonte? In attesa di completare la lista di candidati ufficiali Bidimedia ha effettuato una indagine sul voto politico nazionale spacchettando le preferenze regione per regione. Il sentore diffuso comunque è che il centrodestra sia il grande favorito.

Alle elezioni regionali del 2014​ Chiamparino ottenne una chiara vittoria staccando di oltre venti punti Gilberto Pichetto (Forza Italia e Lega) e Davide Bono (M5S). Alle ultime elezioni politiche nel 2018 il centrodestra prese il 35% nella circoscrizione Piemonte 1 e addiruttura il 46% nella circoscrizione Piemonte 2. M5s rispettivamente 28% e 24%, mentre il centrosinistra 28% e 22%.

Dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Abruzzo, Sardegna e Basilicata, le elezioni regionali in Piemonte ancor più poiché accorpate alle elezioni comunali e alle elezioni europee del 26 maggio, rappresenteranno il banco di prova decisivo per la tenuta del governo gialloverde.

Una ulteriore affermazione del centrodestra spinto dall'asse Lega-Forza Italia, se accompagnato da un indebolimento del Movimento 5 stelle potrebbe portare alla fine del governo Conte.

Elezioni Piemonte, come si vota

La legge elettorale del Piemonte non prevede un ballottaggio: alle elezioni regionali il candidato che prenderà anche un solo voto in più degli altri sarà eletto nuovo governatore.

Con le elezioni regionali 2019 in Piemonte saranno rinnovati anche i rappresentati dei cittadini nel consiglio regionale: saranno infatti eletti 50 consiglieri secondo un sistema misto in parte proporzionale e in parte maggioritario. La legge elettorale prevede che 40 seggi su 50 saranno assegnati con metodo proporzionale su base provinciale, mentre sono previsti 10 seggi da assegnare al listino del candidato vincitore come una sorta di premio di maggioranza.

Prevista una soglia di sbarramento al 3%.

È inoltre concessa la possibilità del voto disgiunto per assegnare un voto al candidato presidente e ad una lista non collegata.

