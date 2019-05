Elezioni Piemonte, il futuro della Tav passa dalle Regionali: guida all'altro voto del 26 maggio

Le Regionali Piemonte rischiano di passare come un appuntamento elettorale di secondo piano, ma le elezioni di domenica 26 maggio saranno cruciali anche negli equilibri di governo perché proprio dall'orientamento degli elettori dipenderà la scelta sulla realizzazione della Tav, capitolo ora in ombra ma che a breve tornerà attuale per lo sblocco dei bandi.

Dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Abruzzo, Sardegna e Basilicata, le elezioni regionali in Piemonte ancor più poiché accorpate alle elezioni comunali e alle elezioni europee, rappresenteranno il banco di prova decisivo per la tenuta del governo gialloverde. Una ulteriore affermazione del centrodestra spinto dall'asse Lega-Forza Italia, se accompagnato da un indebolimento del Movimento 5 stelle potrebbe portare alla fine del governo Conte.

Elezioni domenica 26 maggio in Piemonte

Ecco dunque che Domenica 26 maggio sarà un vero e proprio election day per i cittadini del Piemonte che saranno chiamati alle urne non solo per le elezioni europee, ma anche per le elezioni regionali per eleggere il nuovo presidente della Regione Piemonte e rinnovare il Consiglio regionale.

Non solo: in alcuni comuni gli elettori troveranno ben tre schede perché oltre alle elezioni europee e alle elezioni regionali, il 26 maggio si terranno anche le elezioni comunali che in Piemonte coinvolgeranno ad esempio gli abitanti dei capoluogo Biella, Verbania e Vercelli, ma anche città importanti come Alba, Bra, Casale Monferrato, Chieri, Collegno, Fossano, Novi Ligure, Rivoli, Saluzzo, Settimo Torinese, Tortona. Complessivamente saranno oltre un milione e 658mila i piemontesi chiamati al voto in 826 comuni.

Ma andiamo per ordine e vediamo nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere per arrivare preparati a questa importante tornata elettorale.

Per le elezioni europee vi rimandiamo allo speciale "Elezioni europee 2019" in cui si può leggere una sintetica guida al voto con tutte le liste, i candidati del circoscrizione Nord Ovest e i programmi dei principali partiti italiani.

Elezioni Piemonte, guida alle elezioni Regionali 2019

Come spiegavamo domenica 26 maggio i cittadini del Piemonte voteranno per eleggere il nuovo Governatore e per rinnovare il consiglio regionale.

Quattro i candidati presidente della Regione Piemonte:

Sergio Chiamparino , presidente uscente e sostenuto da una coalizione di centrosinistra;

, presidente uscente e sostenuto da una coalizione di centrosinistra; Giorgio Bertola , consigliere regionale uscente sostenuto dal Movimento 5 Stelle;

, consigliere regionale uscente sostenuto dal Movimento 5 Stelle; Alberto Cirio , europarlamentare di Forza Italia sostenuto da una coalizione di centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, UDC, “Piemonte nel cuore” MNS-EpI);

, europarlamentare di Forza Italia sostenuto da una coalizione di centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, UDC, “Piemonte nel cuore” MNS-EpI); Valter Boero, docente universitario sostenuto dal Popolo della Famiglia.

Come per le europee, per le elezioni regionali urne aperte dalle 7 alle 23 e non è previsto il ballottaggio: a diventare Governatore sarà il candidato che otterrà più voti.

La soglia di sbarramento è fissata al 3% e sarà possibile ricorrere al voto disgiunto, esprimendo una preferenza per il candidato presidente ed un'altra per una lista a lui non collegata.

I 50 consiglieri regionali saranno eletti con un sistema misto: 40 consiglieri saranno eletti con il proporzionale e i loro seggi saranno suddivisi su base provinciale. Gli altri 10 consiglieri verranno eletti come una sorta di premio di maggioranza e andranno alla lista del presidente eletto.

Elezioni Piemonte, i programmi dei candidati

Tra i temi al centro di una campagna elettorale il tema della Tav, il collegamento ad alta velocità tra Torino e Lione che trova il favore di una maggioranza trasversale.

Sergio Chiamparino, già sindaco di Torino, è sostenuto per un secondo mandato alla presidenza della Regione Piemonte da una coalizione di centrosinistra Partito Democratico, Moderati per Chiamparino, Chiamparino Sì Demos, Italia in Comune, Chiamparino per il Piemonte del Sì, +Europa Si Tav e Liberi Uguali Verdi.

Chiamparino in questi mesi ha rimarcato più volte che a suo avviso per il Piemonte la TAV - linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione - è fondamentale per lo sviluppo del territorio. Nel suo listino è anche presente una delle sette "madamine" Sì TAV.

Alberto Cirio è il principale sfidante di Chiamparino, sostenuto da una coalizione di centrodestra composta da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, UDC e “Piemonte nel cuore”.

Quarantasette anni, Cirio in passato è stato vice sindaco di Alba e consigliere comunale con la Lega Nord. Nelle Dal 2010 al 2014 ha ricoperto la carica di assessore all’Istruzione, Sport e Turismo della Regione Piemonte e alle elezioni del 2014 è stato eletto al Parlamento Europeo per Forza Italia.

Giorgio Bertola, 49 anni, è il candidato del Movimento 5 Stelle. Originario di Moncalieri, con 1.540 voti ha avuto la meglio su Luca Zacchero, nella votazione online sulla piattaforma Rousseau. Dopo anni lontano dalla politica in cui ha lavorato in ambito commerciale, nel 2008 si è unito ai gruppi "Meetup" degli Amici di Beppe Grillo.

Attivista della primissima ora quando Beppe Grillo lanciò il movimento, alle elezioni del 2014 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale nella circoscrizione di Torino e in questa legislatura è stato consigliere regionale e membro dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Valter Boero, docente universitario, ex consigliere comunale a Torino e presidente per il Piemonte del Movimento per la Vita. È sostenuto dalla lista "Il Popolo della Famiglia".

La candidatura di Boero rischia di erodere voti soprattutto al centrodestra.