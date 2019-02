Elezioni Sardegna, non chiamatele "regionali": la guida al voto per il nuovo Governatore

Elezioni Sardegna, ci siamo: Domenica 24 febbraio 2019 i cittadini della Sardegna sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo Presidente della Regione Sardegna e il XVI Consiglio Regionale della Sardegna.

Per le elezioni regionali Sardegna le urne sono aperte dalle 7 alle 22 di domenica 24 febbraio 2019.

Elezioni regionali Sardegna, come si vota

Per poter votare alle elezioni regionali della Sardegna occorre presentarsi presso il proprio seggio elettorale muniti della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Qualora la tessera elettorale sia stata smarrita o si sia deteriorata, si può chiedere il duplicato o l’attestato sostitutivo rivolgendosi, anche negli stessi giorni della votazione, all’Ufficio elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

Presso il seggio viene consegnata ad ogni elettore un’unica scheda di colore verde con una matita copiativa.

Come si vota? Per le elezioni in Sardegna la legge regionale prevede il voto disgiunto, per cui è possibile votare in diversi modi. Vediamoli.

Sulla scheda l’elettore può esprimere il proprio voto per un candidato alla Presidenza della Regione:

Sulla scheda l’elettore può esprimere il proprio voto anche per una qualunque delle liste circoscrizionali, anche non collegata al Presidente votato.

É possibile esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati consigliere delle liste circoscrizionali indicando il cognome ovvero il nome e il cognome dei candidati prescelti. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare due candidati di genere diverso della stessa lista circoscrizionale.

Espresso il voto, la scheda deve essere ripiegata e consegnata insieme alla matita copiativa.

Per le elezioni il territorio della Sardegna è stato suddiviso in circoscrizioni elettorali a cui corrispondono liste di candidati che i cittadini troveranno nella scheda elettorale.

Elezioni Sardegna, tutti i candidati

Come dicevamo a ciascuna circoscrizione corrispondono liste di candidati che i cittadini troveranno nella scheda elettorale. Eccoli negli elenchi forniti dalle regione Sardegna.

Liste dei candidati Cagliari | Liste dei candidati Carbonia-Iglesias | Liste dei candidati Medio Campidano | Liste dei candidati Nuoro | Liste dei candidati Ogliastra | Liste dei candidati Olbia-Tempio | Liste dei candidati Oristano | Liste dei candidati Sassari

Fac-simile scheda circoscrizione di Cagliari | Fac-simile scheda circoscrizione di Carbonia-Iglesias | Fac-simile scheda circoscrizione del Medio Campidano | Fac-simile scheda circoscrizione di Nuoro | Fac-simile scheda circoscrizione dell'Ogliastra | Fac-simile scheda circoscrizione di Olbia Tempio | Fac-simile scheda circoscrizione di Oristano | Fac-simile scheda circoscrizione di Sassari

Elezioni Sardegna, chi sono i candidati presidente

Il Movimento 5 Stelle candida a governatore della Sardegna Francesco Desogus.

Il Movimento 5 Stelle aveva registrato alle ultime politiche del 4 marzo scorso risultati oltre il 42% sia al Senato che alla Camera. Un risultato difficile da eguagliare. A inizio agosto il M5s tramite il voto online avevo ufficializzato il proprio candidato, e non c'erano state sorprese: Mario Puddu, ex sindaco di Assemini. Poi però sono sorte difficoltà impreviste. Puddu è stato condannato a un anno per abuso d’ufficio, e ha ritirato la sua candidatura. Con una nuova votazione online i 5 Stelle hanno quindi designato Francesco Desogus.

Christian Solinas è il candidato governatore del centrodestra ed è sostenuto dalle seguenti liste:

Sardegna Civica

Energie Per L’italia – Sardegna

Fortza Paris

Partito Uds - Unione Dei Sardi

Sardegna20venti - Tunis

Partito Sardo D’azione

Pro Sardinia - Unione Di Centro

Riformatori Sardi

Lega Salvini - Sardegna

Fratelli D’Italia – Alleanza Nazionale

Forza Italia

Il centrodestra ha trovato la quadra intorno al nome di Christian Solinas, Segretario del Partito Sardo d'Azione e senatore eletto con la Lega. Quando ha accettato la candidatura ha detto: "Questo passaggio è il segno tangibile che la nostra era un'alleanza culturale, naturale fondata su valori e visioni comuni".

Massimo Zedda è il candidato governatore della coalizione di centrosinistra che comprende:

Cristiano Popolari Socialisti

Sardegna In Comune Con Massimo Zedda

Partito Democratico Della Sardegna

Futuro Comune Con Massimo Zedda

Liberi E Uguali Sardigna Zedda Presidente

Progetto Comunista Per La Sardegna

Campo Progressista Sardegna

Noi, La Sardegna Con Massimo Zedda

Il centrosinistra per provare a mantenere la guida della regione - dopo la rinuncia al secondo mandato di Francesco Pigliaru - punta sul giovane sindaco di Cagliari: quella di Zedda è una candidatura che si basa su un sostegno più ampio, slegata dai partiti, che pesca a piene mani dal "civismo". Non a caso Zedda ha accettato la candidatura anche dopo la lettera-invito firmata da più di 100 sindaci dell'isola.

Vindice Mario Lecis è il candidato governatore della lista Rifondazione – Comunisti Italiani – Sinistra Sarda.

Paolo Giovanni Maninchedda è il candidato governatore per la lista Partito Dei Sardi.

Mauro Pili è il candidato governatore per la lista Sardi Liberi.

Andrea Murgia è il candidato governatore per la lista Autodeterminatzione.

Elezioni Sardegna, come viene eletto il presidente

Secondo la legge elettorale della regione Sardegna viene eletto presidente il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti. Se quel candidato ottiene almeno il 25 per cento dei voti, le liste a lui collegate ottengono di diritto la maggioranza dei seggi all’interno del consiglio regionale.

se il candidato presidente ottiene una percentuale di voti superiore al 40 per cento, le sue liste hanno diritto al 60 per cento dei seggi;

se il candidato presidente ottiene una percentuale di preferenze tra il 25 e il 40 per cento, ha diritto invece al 55 per cento dei seggi.

Elezioni Sardegna, gli ultimi sondaggi

Secondo i sondaggi più recenti in Sardegna sarebbe in vantaggio il centrodestra (Lega, FI, FdI, Partito Sardo d’Azione) con candidato Christian Solinas.

Per Affari Italiani la coalizione potrebbe raggiungere una percentuale del 35-39%, secondo Swg il 33-37% dei voti. Subito dietro ci sarebbe il centrosinistra (Pd, +Europa, diverse liste civiche) con candidato Massimo Zedda; è dato da Affari tra il 27% e il 31%, da Swg tra il 29% e il 33%. Movimento 5 Stelle, che candida Francesco Desogus, sempre tra il 27% e il 31% per Affari quando, per Swg, i pentastellati dovrebbero conquistare tra il 22% e il 26% dei voti.

Elezioni Sardegna, i rimborsi

Ultimo,ma non meno importante, la Sardegna è sempre stata una terra di forte emigrazione e per questo sono previsti rimborsi per gli elettori che vorranno ritornare nel paese di residenza.

Per i sardi iscritti, o in corso di iscrizione, all’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero è previsto un rimborso per le spese di viaggio sostenute in occasione del voto. Requisito fondamentale essere arrivati in Sardegna nei due mesi precedenti la votazione e aver fissato il ritorno all’estero nei due mesi successivi. A versare il rimborso il Comune in cui si vota; l’importo sarà condizionato alle spese sostenute fino a un massimo di 250 euro per gli elettori provenienti da paesi Ue e fino a un massimo di 1.000 euro per gli elettori provenienti da paesi extra-Ue.

Elezioni Sardegna, in breve

Quando si vota?

Si vota nella sola giornata di domenica 24 febbraio 2019.

A che ora aprono i seggi elettorali?

I seggi aprono poco dopo le 6,30 del mattino, bisogna infatti attendere la chiusura delle operazioni preliminari degli uffici di sezione).

A che ora chiudono i seggi elettorali?

I seggi chiudono alle ore 22,00 della sera.

Quali documenti bisogna portare al seggio?

Per poter votare occorre presentarsi presso il proprio seggio elettorale muniti della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.

Ho perso la tessera elettorale, cosa devo fare?

Qualora la tessera elettorale sia stata smarrita o si sia deteriorata, si può chiedere il duplicato o l’attestato sostitutivo rivolgendosi, anche negli stessi giorni della votazione, all’Ufficio elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

Come si vota?

Si può apporre una croce solo sul nome del candidato presidente (e il voto andrà a lui soltanto)

Si può apporre una croce solo sul simbolo di una lista (nel riquadro a sinistra, e il voto andrà sia alla lista che al candidato presidente)

Si può apporre una croce sul simbolo di una lista e un’altra croce sul nome del candidato presidente ad essa collegato (ed il voto andrà ad entrambi)

Si può apporre una croce sul simbolo di una lista e un’altra croce sul nome di un candidato presidente non collegato ad essa (voto disgiunto)

collegato ad essa (voto disgiunto) Si può scegliere se conferire la propria preferenza a uno o due candidati come consiglieri appartenenti alla stessa lista (scrivendone nome e cognome negli spazi di fianco al simbolo della lista)

Se si esprimono due preferenze esse devono essere obbligatoriamente un uomo e una donna

Si può scegliere di non apporre alcun segno sulla scheda e allora il voto sarà considerato “ scheda bianca ”

” Se si pasticcia la scheda il voto sarà considerato nullo

Come vengono ripartiti i voti tra le diverse liste?

È bene ricordare che la legge prevede una soglia di sbarramento del 10 per cento per le coalizioni, e del 5 per cento per le liste non coalizzate.

I seggi restanti dopo l'attribuzione dei seggi assegnati alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto sono ripartiti tra tutti gli altri gruppi di liste ammessi all'attribuzione dei seggi, secondo questo calcolo previsto all'articolo 15 della legge regionale.

1. Detratti i seggi spettanti al presidente proclamato eletto e alla coalizione o al gruppo non coalizzato ad esso collegati, i seggi restanti si ripartiscono tra tutti gli altri gruppi ammessi all'attribuzione di seggi secondo le seguenti operazioni:

a) si divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste per il numero dei seggi restanti; nell'effettuare l'operazione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;

b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a): il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;

c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

