Elezioni comunali, si vota per il nuovo sindaco di Perugia

Il prossimo 26 maggio 2019 sarà il giorno dell'election day: urne aperte in tutta Italia dalla 7 alle 23 per le elezioni europee, ma in oltre tremila comuni si voterà anche per il sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Coinvolti i cittadini di alcuni comuni capoluogo come Bari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza. Ricordiamo che l’eventuale ballottaggio si terrà di domenica 9 giugno.

Sono 10 i candidati sindaco in queste elezioni amministrative di Perugia: Andrea Romizi, Giuliano Giubilei, Francesca Tizi, Cristina Rosetti, Antonio Leonardo Ribecco, Iacobelli Salvatore, Giordano Stella, Katia Bellillo, Marco Mandarini, Carmine Camicia.

A sostegno degli aspiranti sindaci sono state presentate 22 liste mentre sono più di 340 i candidati che si contenderanno i 30 seggi in Consiglio comunale.

Elezioni Perugia, i candidati sindaco

Elezioni Perugia, chi sono i candidati

Che l'Umbria non sia più graniticamente una regione rossa lo si vede dal boom di candidati a sindaco e di liste civiche in nome del cambiamento o del rancore (verso quelli che un tempo erano alleati o compagni di partito) e i doppioni (vedi Movimento 5 Stelle e #NoiCittadini.

Dopo lo storico successo del centrodestra nel 2014 la Lega si è fatta principale promotrice del sindaco uscente Romizi. Il centrosinistra è in campo una coalizione allargata candidando il vicedirettore del Tg3 Giubilei.

In campo anche l'imprenditore Marco Mandarini e l’ex ministro Katia Bellillo. Nel panorama civico c’è la candidatura del consigliere comunale Carmine Camicia con la lista Perugia nel Cuore, mentre CasaPound ha scelto di puntare su Antonio Ribecco come candidato sindaco.

Il Movimento 5 Stelle quando tutto faceva pensare a una nuova candidatura per Cristina Rosetti alla fine si è deciso di puntare sulla ricercatrice Francesca Tizi certificando la sua lista.

Elezioni comunali, i sondaggi

Dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Abruzzo, Sardegna e Basilicata, le elezioni comunali del 26 maggio ancor più poiché accorpate alle elezioni europee e alle elezioni regionali in Piemonte, rappresenteranno il banco di prova decisivo per la tenuta del governo gialloverde.

Una ulteriore affermazione del centrodestra spinto dall'asse Lega-Forza Italia, se accompagnato da un indebolimento del Movimento 5 stelle potrebbe portare alla fine del governo Conte.

Qui la raccolta degli ultimi sondaggi: dal calo dei 5 Stelle al balzo in avanti del Pd. Ecco i trend in atto.

Election day il 26 maggio

Come ricordavamo qui sopra lo stesso giorno gli italiani saranno chiamati alle urne per eleggere i propri delegati a Bruxelles. Nello speciale di Today dedicato alle elezioni europee tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.