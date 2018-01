Elezioni, chi vince? Tutti i sondaggi

Elezioni, è iniziato il conto alla rovescia: il 4 marzo 2018 gli italiani potranno tornare alle urne per le elezioni politiche 2018 per il rinnovo del Parlamento italiano. Nella stessa data si terranno anche le elezioni regionali in Lazio e Lombardia.

Elezioni politiche: i sondaggi

Alle elezioni politiche 2018 il 4 marzo 2018 si voterà con la nuova legge elettorale, il Rosatellum, e secondo la ripartizione nei nuovi collegi elettorali. Lo sbarramento per entrare in Parlamento è del 3% per le liste mentre le coalizioni per ottenere seggi devono superare il 10%, con l'obbligo di avere al proprio interno almeno un partito in grado di conquistare il 3% dei voti.

Elezioni regionali: i sondaggi

Il 4 marzo 2018 sarà un vero e proprio 'election day' per gli elettori di Lombardia e Lazio chiamati alle urne anche per le elezioni regionali. L'accorpamento può favorire il centrodestra, con l'alleanza tra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia suggellata sia a livello nazionale che regionale.

