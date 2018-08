L'ex senatore Emiddio Novi è morto investito dal camion della nettezza urbana

L'ex senatore Emiddio Novi, 72 anni, è morto dopo essere stato investito da un camion della nettezza urbana. È successo a Sant'Agata di Puglia, in provincia di Foggia, paese del quale il senatore forzista era originario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Come ricostruito da Foggia Today Emiddio Novi è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 8, in piazza XX Settembre. Sul posto i carabinieri, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente e appurare eventuali responsabilità.

Vicinanza alla famiglia da parte di Anna Maria Bernini anche a nome dei senatori di Forza Italia: "Ne ricordiamo l`impegno appassionato nelle aule parlamentari che lo hanno visto acuto protagonista e il fattivo contributo al nostro movimento politico."

In un post su Facebook il figlio dell'ex senatore Emiddio Novi ricorda il papà.

"Ci ha lasciati nella sua Sant'Agata. Dov'è nato e dove non ha mai smesso di sentirsi a casa. È finito in circostanze pazzesche, probabilmente investito, ma c'è un pm della Procura di Foggia che indaga e io non ho certezze. Quello che conta è che Papà non aveva perso un briciolo della sua sovrumana intelligenza. Ha continuato a combattere con le idee, come ha fatto da quand'era ragazzino. Ha continuato a scrivere, su Facebook''.