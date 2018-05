Erika Stefani, chi è il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie

La senatrice della Lega Erika Stefani ricoprirà il ruolo di ministro degli Affari regionali e dell Autonomie nel neonato governo Conte. Di mestiere avvocato, ha nel suo passato esperienze da amministratrice: nel 1999 entra con una lista civica nel Consiglio comunale di Trissino, in provincia di Vicenza, mentre nel 2009 viene eletta con la Lega e nominata vicesindaco e assessore con delega all’Urbanistica e all'Edilizia Privata.

Poi nel 2013 il salto dalla politica locale a quella nazionale: viene eletta a Palazzo Madama ed entra a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Inoltre entra a far parte della II Commissione permanente (Giustizia), della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, della Commisssione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza e della Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. Nelle elezioni del 4 marzo è stata eletta nuovamente nel collegio uninominale di Vicenza. Adesso dovrà misurarsi con una prova ancora più dura: fare il ministro.