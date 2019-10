Abbassare l'età per votare: la fase 2 della Riforma dopo il taglio dei parlamentari

Dopo il taglio dei parlamentari - approvato salvo referendum - il Governo è pronto ad incardinare alla Camera e al Senato due disegni di legge collegati alla riforma costituzionale e che, almeno nelle intenzioni, dovranno camminare parallelamente.

Uno verte sulla riduzione dei delegati regionali chiamati a votare in Parlamento per l'elezione del Capo dello Stato, il secondo l'omogeneità dell'elettorato attivo e passivo di Camera e Senato.

Il senatore del PD Dario Parrini ha annunciato che i testi definitivi verranno presentati domani in Parlamento:

In tutto ciò partirà la riflessione sulla legge elettorale che "finora non è stata discussa" spiega Parrini.

Tuttavai come chiarisce il ministro dei Rapporti col Parlamento Federico D'Incà ancora vi sono alcune limature da apportare ai testi.

"Abbiamo proseguito i lavori in un ottimo clima costruttivo. Ci aggiorniamo domani, credo nel pomeriggio, per identificare gli ultimi passaggi con riguardo al tema del regionalismo per l'elezione del Senato".