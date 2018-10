"L'Europa è morta", che cosa è successo ai portali di +Europa?

Oscurato il sito del partito +Europa? Sulla homepage del sito del partito europeista di Emma Bonino e Benedetto Delle Vedova appare la scritta "L'Europa è morta" su sfondo grigio e caratteri bianchi.

Così anche agli account Twitter e Facebook ufficiali del movimento e sull'account personale del coordinatore di + Europa Benedetto Della Vedova, dove infatti sono state sostituite le immagini di profilo e copertina.

Un hackeraggio? Più un modo per denunciare il "totale azzeramento di +Europa dai tg e dalle trasmissioni di approfondimento politico" come recita l'esposto che lunedì 22 ottobre il coordinatore e l’amministratore di +Europa, Benedetto Della Vedova e Silvja Manzi hanno presentato alll'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

“per denunciare la violazione da parte delle emittenti radiotelevisive, pubbliche e private, nel periodo giugno-settembre 2018, delle norme e dei principi vigenti in materia di pluralismo politico e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”.

Secondo il partito, che basa la propria denuncia sulle rilevazioni mensili delle presenze dei politici sulle reti principali, stilata dalla stessa Agcom, c'è stato un “totale azzeramento di +Europa dai tg e dalle trasmissioni di approfondimento politico”. Il tempo di parola per la forza politica “è stato nei telegiornali (tutte le edizioni) delle testate RAI, pari allo 0,06 per cento nel mese di giugno, allo 0,08 per cento a luglio, allo 0,15 per cento ad agosto, allo 0,05 per cento a settembre”, si legge in una nota diffusa da +Europa. In tutte le edizioni dei tg delle testate Mediaset, il partito è stata totalmente assente a giugno e luglio e ha totalizzato lo 0,01 ad agosto e lo 0,02 a settembre.