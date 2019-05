Via libera del governo agli F35: "28 aerei consegnati entro il 2022"

Via libera dal governo all'acquisto di nuovi caccia F35. "Al momento il ministero ha autorizzato a procedere al completamento della prima fase del progetto, che vedrà la realizzazione e la consegna di 28 velivoli entro il 2022. I velivoli al momento consegnati sono 13 i cui contratti sono stati completamente finanziati come da programma". Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, rispondendo al Question Time al Senato a un'interrogazione sul programma F35.

Il governo dovrà però decidere se e come proseguire il programma. Quello sugli F35, ha aggiunto Trenta, è "un impegno finanziario di assoluta rilevanza nel quadro del budget per la Difesa e per le finanze pubbliche, e pertanto deve essere attentamente valutato in un'ottica di valutazione complessiva del rapporto costi-benefici".

"Sin dal mio insediamento ho chiesto agli uffici tecnici competenti una valutazione approfondita del programma - ha ricordato Trenta - che tenga conto delle esigenze capacitive delle Forze armate, dell'indotto occupazionale connesso delle ricadute imprenditoriali e di ulteriori variabili utili per una riflessione esaustiva sul dossier".

"Qualsiasi valutazione politica che preceda un'approfondita valutazione tecnica rischia di apparire superficiale, approssimativa e incauta", ha sottolineato il ministro, precisando che qualsiasi decisione sul programma "non sarà presa solo dal ministero della Difesa ma sarà una decisione corale di tutto il governo".

Del resto non è un segreto che il dossier sugli F35 imbarazzi non poco il M5s che quando era all'opposizione ha sempre mosso pesanti critiche contro il progetto riguardante l'acquisto dei caccia bombardieri.