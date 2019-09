Fabiana Dadone, chi è il ministro alla Pubblica Amministrazione del governo M5s-Pd

Nata nel 1984, la cuneese Fabiana Dadone è una dei più giovani ministri della squadra del governo Conte-bis. Molto attiva sia nel volontariato che nelle battaglie degli albori del Movimento 5 stelle in provincia di Cuneo, oggi è il nuovo ministro della Pubblica Amministrazione del governo Conte bis.

Dadone prende il posto della senatrice leghista Giulia Bongiorno che passa il testimone di palazzo Vidoni alla deputata già componente della commissione Affari Costituzionali.

Già componente del collegio dei probiviri del M5s, Dadone è stata la prima firmataria di una proposta di legge con disposizioni in materia di conflitti di interessi, ineleggibilità e incompatibilità dei parlamentari. Nonché della proposto di "istituzione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i redditi derivanti dall'attività occasionale di raccolta di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee".

"E' un onore e un privilegio essere ministro della Pubblica Amministrazione". scrive su Fb la deputata piemontese Fabiana Dadone indicata dal premier Giuseppe Conte come ministro alla Pa. Nell'aprile scorso aveva commentato dopo l'approvazione del Dl Concretezza: "responsabilizzare i dirigenti pubblici".

Via libera della Camera al #Concretezza. Noi combattiamo da sempre l’assenteismo e vogliamo andare oltre. Per questo abbiamo chiesto al Governo di adottare altre misure per responsabilizzare i dirigenti pubblici contro i furbetti — Fabiana Dadone (@DadoneFabiana) April 10, 2019

L'arrivo alla Camera di Fabiana Dadone del M5S Roma 15 marzo 2013. ANSA / CIRO FUSCO