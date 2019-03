Il leghista Fedriga ricoverato per varicella, sfottò sui social e lui si sfoga: "Non sono No Vax"

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, preso di mira sui social dopo aver preso la varicella. A molti commentatori non è sfuggito il fatto che il leghista abbia più volte preso posizione contro l'obbligo vaccinale. E così, dopo la notizia del ricovero, sono partiti gli sfottò. Alcuni ironici, altri in effetti un po' pesanti. Il governatore si è sfogato così su facebook: "Sto leggendo una serie di commenti su Twitter di fenomeni festeggianti perché sono stato ricoverato: affermano che sarei un #Novax".

Fedriga preso di mira sui social: i pro vax "una setta di invasati"

"Questa setta di invasati che seguono Burioni (era stato proprio il virologo a dare notizia del ricovero, ndr) non hanno nemmeno letto le mie interviste. Ho sempre detto che sono a favore dei vaccini e per raggiungere il risultato è necessaria un’alleanza con le famiglie non l’imposizione. Hanno perfino detto che avrei preso la varicella dai miei figli, non sapendo nemmeno che i miei figli sono vaccinati (come ho dichiarato in più interviste)".

Insomma, per Fedriga "questa gentaglia che si spaccia quale 'difensore della scienza' sono una setta di invasati che augurano il male alle persone". Il governatore conclude precisando che "tali commenti non sono riferiti a tutti coloro che seguono Burioni, ma a quella parte (evidentemente consistente) che minaccia, augura malattie...".

La replica di Burioni: "L'unico modo per evitare certe tragedie è vaccinarci tutti"

Burioni ha replicato ricordando l'importanza dell'obbligo vaccinale per tenere sotto controllo alcune malattie. Anche una varicella in alcuni casi può avere conseguenze mortali.

"Sono contento che lei abbia vaccinato i suoi figli", spiega il virologo, "purtroppo la varicella non solo è molto contagiosa (e pericolosa), ma viene addirittura trasmessa dai pazienti prima dell'insorgenza dei sintomi".

Lei - prosegue Burioni -, come molti adulti, non si è vaccinato (quando era piccolo questo vaccino non esisteva): se si fosse però vaccinato da adulto in questo momento sarebbe in perfetta salute, visto che il vaccino ha un'efficacia tra l'88 e il 98%".