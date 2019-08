La Camera chiude per 38 giorni: la voglia di mare mette tutti d'accordo

Pronti, partenza, via: la voglia di mare mette d'accordo tutti a Montecitorio, dove ieri si è tenuta l'ultima seduta prima delle ferie estive. A partire da oggi, i deputati potranno godere di 38 giorni di ferie, avvicinandosi così al record di vacanze più lunghe detenuto dalla scorsa legislatura: nell'estate 2017 le ferie di deputati e senatori toccarono quota 40 giorni.

Quanti giorni di ferie per deputati e senatori...

L'Aula di Montecitorio tornerà a riunirsi lunedì 9 settembre, quando l'ordine del giorno sarà la riforma costituzionale per ridurre il numero dei parlamentari. Il 12 settembre, poi, il Parlamento voterà la mozione di sfiducia presentata dal Pd nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Le Commissioni, invece, riprenderanno i lavori una settimana prima, il 2 settembre.

I senatori, invece, dovranno attendere sei giorni in più: per loro le ferie parlamentari dureranno "solo" 32 giorni. L'Aula del Senato, infatti, chiuderà i battenti da giovedì 8 agosto, perché ancora impegnata con tre sedute per l'approvazione definitiva del decreto Sicurezza bis e le mozioni sulla Tav.

Questo lungo periodo di stop dei lavori parlamentari ha suscitato la reazione delle opposizioni. "Si doveva consentire a Salvini di continuare a scappare dal Parlamento", ha dichiarato Graziano Delrio, capogruppo dei deputati del Partito democratico. "Così - ha aggiunto - hanno deciso di interrompere i lavori prima del consueto. E sono gli stessi che gridavano nel passato contro le 'ferie' dei deputati". In effetti, ci chiediamo: ma i privilegi della casta non dovevano essere superati?