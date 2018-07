Dignità ultimo scoglio, poi i parlamentari saranno già in ferie

Il cambiamento si ferma per ferie: entrambi i rami del parlamento saranno chiusi per buona parte di Agosto, nonostante la legislatura partita solo a Giugno (tra Marzo e Aprile i parlamentari hanno lavorato 12 ore) e con importanti appuntamenti che attendono il Paese a Settembre. Il calendario dei Parlamentari parla chiaro: Deputati e Senatori saranno al lavoro fino a venerdì, poi dal 3 agosto il "liberi tutti" a meno di esigenze.

La Conferenza dei Capigruppo del Senato ha approvato il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea di Palazzo Madama fino al 10 agosto: dopo l'esame del decreto-legge sul riordino dei Ministeri questa settimana è prevista la discussione delle proposte istitutive di Commissioni di inchiesta Antimafia, sul ciclo dei rifiuti e, ove concluse dalle Commissioni, sulla comunità Il Forteto, sul terremoto di L'Aquila del 2009 e sul femminicidio, l'aula si riunirà il 2 agosto per il question time. Il decreto-legge dignità, ove approvato dalla Camera dei Deputati, potrebbe essere esaminato dai Senatori entro il 10 agosto ma l'aula verrà convocata solo "se necessario".

La Camera invece sarà impegnata in una vera e propria maratona per la discussione delle modifiche al decreto legge dignità che è in scadenza all'inizio di settembre: le votazioni sono previste come concluse entro venerdì 3 agosto. Sulla tavola dei Deputati anche le norme in arrivo dal Senato per la cessione di unità navali italiane alla Libia per il controllo delle partenze dei mgranti, ma anche una serie di votazioni tecniche per la modifica di attribuzione dei ministeri, e per la ratifica di trattati internazionali firmati con gli Emirati arabi uniti. Secondo il calendario l’Assemblea di Montecitorio concluderà i propri lavori entro la giornata di martedì 7 agosto.

Seduta aperta, inizia la discussione del #DecretoDignità. Ecco l'elenco dei deputati iscritti a parlare. Diretta: https://t.co/pxWF7R2zZ5 #OpenCamera pic.twitter.com/5ethmh02oS — Camera dei deputati (@Montecitorio) 30 luglio 2018

Dal 6 agosto Parlamento sarà aperto "ove necessario"

Come mette in evidenza il portale specializzato Openpolis la "chiusura per ferie" del Parlamento è potenzialmente in linea con i dati della scorsa legislatura, visto che il parlamento si era riunito fino al 9 agosto nel 2013, fino al 7 agosto nel 2014, fino al 5 agosto nel 2015 e nel 2016. Nel 2017 i lavori si sono interrotti il 2 agosto, con una pausa estiva record di 39 giorni.

Nella scorsa legislatura l’aula del parlamento ha sempre aperto in pianta stabile intorno al 10 settembre, con incontri spot durante la prima settimana del mese. Non resta che attendere per vedere se il cambiamento avrà anche un effetto sul ritorno al lavoro dei parlamentari.

Conti a parte, i lavori del Parlamento sono monopolizzati dai decreti legge del governo così come nella scorsa legislatura. La "decretazione d'urgenza" è diventato uso comune - anche oltre i limiti stabiliti dalla norma - monopolizzando l’attività di Camera e Senato.

Come ricordato dal presidente della Camera Roberto Fico c’è la necessità che il Parlamento torni al centro della produzione legislativa.