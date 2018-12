La festa in discoteca dei parlamentari M5s: "Ma non pubblicate foto sui social"

Una serata per deputati, senatori e i loro staff per festeggiare i primi sei mesi di governo. I parlamentari del Movimento 5 stelle si sono dati appuntamento mercoledì notte in una discoteca romana nei pressi dello Stadio Olimpico. Una festa off limits per la stampa e su invito, con un diktat preciso arrivato dallo staff M5s a tutti i deputati e senatori: non pubblicare foto sui social network, visto il delicato momento internazionale dopo l'attentato a Strasburgo. Ordine rispettato.

Alla festa non era presente il vicepremier Luigi Di Maio, impegnato nel vertice serale di governo convocato al rientro del premier Giuseppe Conte da Bruxelles, dove ha discusso la manovra economica con il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker.

Una serata all'insegna del divertimento dal titolo 'Un anno a 5 Stelle', quella voluta da Luigi Di Maio per fare il punto con ministri e parlamentari M5s, e soprattutto un'occasione per tirare le somme dei primi sei mesi di governo, con i buoni propositi per l'anno nuovo.

Il momento critico sul fronte internazionale ed economico inevitabilmente ha reso più 'dimessi' i toni della serata. Ci ha pensato infatti la comunicazione grillina a invitare alla prudenza i parlamentari. "Visto il particolare momento che stiamo attraversando - l'attentato a Strasburgo, la trattativa con Bruxelles per la manovra - è bene che per stasera si tenga un profilo basso, evitando di caricare materiale sui social che verrebbe inevitabilmente strumentalizzato contro di noi", recita infatti un messaggio, che l'Adnkronos ha potuto visionare, inviato agli eletti pentastellati dai vertici della comunicazione, prima della festa.