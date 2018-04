Basta bus e passeggiate, Fico 'costretto' ad usare l'auto della scorta

Addio alle passeggiate verso Montecitorio e agli spostamenti con gli autobus, per ragioni di sicurezza, il presidente della Camera Roberto Fico sarà 'costretto' ad utilizzare l'auto della scorta. Fino ad oggi Fico si era spostato in diversi modi, utilizzando i trasporti pubblici ma anche una volante come il 10 aprile al Pincio per la cerimonia del 166esimo anniversario della Polizia.

Adesso però il presidente della Camera dovrà rassegnarsi. Questa mattina è arrivato all'Altare della Patria per prendere parte alle celebrazioni per il 25 aprile su una berlina grigia.

"Ogni spostamento del presidente - spiegano dallo staff - è concordato con le forze dell'ordine. Per comprensibili ragioni di sicurezza, da qualche settimana il presidente è tenuto a usare l'auto della scorta per alcuni spostamenti. Non si tratta di auto blu", puntualizzano.