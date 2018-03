Roberto Fico, il neo presidente della Camera arriva a Montecitorio in autobus

Il neo presidente della Camera dei deputati Roberto Fico è arrivato questa mattina a Roma da Napoli in Frecciarossa. Dopo una rapida occhiata alla fila per i taxi davanti alla stazione Termini, Fico ha preso al volo l'85 diretto al centro. Con Roberto Fico, oltre a tanti comuni cittadini. Un vero incubo per la scorta che lo ha seguito fino a Montecitorio.

Già da presidente della commissione Vigilanza Rai, Roberto Fico, aveva rinuciato all'auto blu e ora, fino a quando le forme di protocollo e sicurezza lo consentiranno, sembra voglia mantenere l'abitudine di utilizzare i mezzi pubblici per i propri spostamenti.

Già nella prima uscita pubblica, dopo l'elezione a terza carica dello Stato sabato scorso, aveva stupito tutti uscendo da Montecitorio per recarsi a piedi al Quirinale a colloquio con Sergio Mattarella.

"Sono stati due giorni di grandi emozioni - dice il neopresidente della Camera - Grazie per l’affetto che mi state manifestando e che mi tocca nel profondo. Sono tantissimi i messaggi che sto ricevendo e mi dispiace di non riuscire a rispondervi uno per uno. Approfitto di queste righe per ringraziarvi tutti di cuore. Adesso inizia il lavoro.