Napoli, Roberto Fico candidato sindaco? De Magistris lo spinge: "Interessante"

La voce gira da un po' di tempo. Solo un'ipotesi per ora. Ma che se ne stia parlando davvero lo conferma Luigi De Magistris: "Quella di un eventuale appoggio al presidente della Camera, Fico, in caso di sua candidatura a sindaco di Napoli, è un'ipotesi per ora, che andrebbe oltre i confini regionali ma mi sembra interessante e potrebbe anche funzionare". Lo ha detto il sindaco di Napoli nel corso di un'intervista, a Canale 21.

De Magistris ammette che il tema è caldo: "Tra me e Fico non c'è stato alcun dialogo al riguardo ma devo dire che molti cittadini, anche incontrandomi per strada mi sollecitano su questo argomento. I nomi che si fanno, comunque, sono tanti ma tra il sogno di essere eletti e la capacità di governare c'è tanta strada da fare", ha aggiunto il sindaco, che nel 2016 è stato eletto per un secondo mandato.

De Magistris: "Molti cittadini auspicano candidatura di Fico"

Qualche giorno fa il primo cittadino prendeva ancora tempo su una sua possibile candidatura alle Regionali e alle Europee: "Scioglierò a breve le riserve, farò di tutto per candidarmi. Abbiamo deciso di lanciare un progetto politico nuovo, con un nuovo simbolo. Per esserci stiamo lavorando per far convergere nel nostro progetto politico innovativo altre forze politiche". "Alle Regionali al momento è una fantasia, ma in politica mai dire mai. Si può aprire ad un ragionamento ampio. La Campania è politicamente una regione fondamentale. Siamo pronti al dialogo anche con altre forze di centro sinistra e al Pd. Non credo che il partito democratico sia così convinto di sostenere De Luca alle Regionali”. Il sindaco definisce l’asse con il presidente della Camera Roberto Fico di “sensibilità politica”, di “convergenza su più punti".

A proposito della possibile staffetta con Roberto Fico, De Magistris una settimana fa diceva: "Mi capita spesso di ascoltare cittadini che auspicano questa candidatura. Sarebbe un rilancio anche per il movimento. Non credo che gli elettori meridionali dei 5 stelle siano felici di quest’asse con Salvini. I grillini hanno fatto quello che definiscono ironicamente un “capolavoro politico”, ovvero far sì che Salvini nella percezione degli italiani il premier".

Roberto Fico, possibile la candidatura a sindaco di Napoli?

Ieri Fico ha partecipato ai lavori, organizzati da Università Federico II, musei di Capodimonte e Mann, Terza municipalità , Fondazione San Gennaro, con Ernesto Albanese e don Antonio Loffredo, aderendo ai progetti sostenuti dalle istituzioni e sottolineando che "Napoli può diventare una capitale della rigenerazione urbana, anche grazie alle sinergie tra istituzioni locali e centrali. In particolare bisogna lavorare anche sulla crescita turistica per distribuire in modo sostenibile servizi e mobilità a vantaggio di tutti. Noi faremo la nostra parte" assicura.

Domenica 3 febbraio il Presidente della Camera, Roberto Fico, sarà ospite alla trasmissione 'Che Tempo che Fa' di Fabio Fazio: forse sarà l'occasione giusta per saperne di più.