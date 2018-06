La flat tax conviene solo ai ricchi? Le parole (non dette) da Salvini sulla riforma fiscale

"È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse". La polemica politica del giorno gira intorno ad una frase che il Ministro Salvini non ha detto. In diretta radiofonica il vice premier aveva sostenuto la politica fiscale del governo e il nuovo regime fiscale della flat tax usando senza mai pronunciare queste parole. In diretta a Rai Radio1 a Salvini vengono sintetizzati una serie di messaggi da parte degli ascoltatori che chiedono maggiori chiarimenti sulla flat tax e sulla possibilità che la doppia aliquota porti benefici soprattutto ai più ricchi, a cui il vice premier risponde così.

"L’importante è che ci guadagnino tutti: se uno fattura di più, risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più, e crea lavoro in più. Non siamo in grado di moltiplicare pani e pesci. Il nostro obiettivo è che tutti riescano ad avere qualche lira in più nelle tasche da spendere".

Come lo stesso segretario della Lega ha precisato "l'obiettivo che il governo persegue è quello che tutti paghino di meno".

"Poi anche un bimbo di 5 anni arriva a capire che chi fattura di più, risparmia di più e reinveste di più - spiega Matteo Salvini - L'obiettivo non è aiutare chi fattura di più, ma tutti'.

''Ci sono le deduzioni che garantiranno a chi non paga oggi di continuare a non pagare, ma in Italia il denaro deve tornare a circolare''.

Quello che Salvini non ha spiegato è come "flat tax per le aziende" al momento esiste già e si chiama IRES, e il nuovo governo ha solo intenzione di abbassare l'aliquota.

Come funzioni la flat tax lo precisa Carla Ruocco, deputata M5s, intervenendo in aula alla Camera nel corso del dibattito sulla fiducia: "La flat tax si rende "progressiva" grazie a "correzioni" da fare "con deduzioni e detrazioni ad hoc".

Sia gli esponenti della Lega che del Movimento 5 stelle hanno sempre annunciato che la stella polare dell'azione di governo sarà il contratto firmato da Di Maio e Salvini. Ecco cosa dice sulla Flat tax:

"Il concetto chiave è “flat tax”, ovvero una riforma fiscale caratterizzata dall’introduzione di aliquote fisse, con un sistema di deduzioni per garantire la progressività dell’imposta, in armonia con i principi costituzionali. In particolare, il nuovo regime fiscale si caratterizza come segue: due aliquote fisse al 15% e al 20% per persone fisiche, partite IVA, imprese e famiglie; per le famiglie è prevista una deduzione fissa di 3.000,00 euro sulla base del reddito familiare.

La finalità è quella di non arrecare alcun svantaggio alle classi a basso reddito, per le quali resta confermato il principio della “no tax area”, nonché in generale di non arrecare alcun trattamento fiscale penalizzante rispetto all’attuale regime fiscale.

Una maggiore equità fiscale, dunque, a favore di tutti i contribuenti: famiglie e imprese. Gli effetti che ne conseguono sono: maggiore risparmio di imposta, maggiore propensione al consumo e agli investimenti, maggiore base imponibile tassabile, grazie anche al recupero dell’elusione, dell’evasione e del fenomeno del mancato pagamento delle imposte."