Forza Italia sospende Spizzirri, promotore di "Forza Salvini"

Sospensione "in via immediata" per Pietro Spizzirri, vicecoordinatore nazionale e coordinatore regionale dei club Fi della Calabria. È quanto è stato deciso dal partito di Silvio Berlusconi.

Proprio oggi, Spizzirri alla Camera aveva presentato "Forza Salvini", una sorta di corrente pro governo che - come lo stesso Spizzirri aveva confermato ieri a Today.it - però puntava a rimanere all'interno del partito azzurro.

"Il signor Pietro Spizzirri - si legge in una nota del responsabile nazionale organizzazione di Forza Italia, Gregorio Fontana - è stato sospeso in via immediata, ai sensi dell'articolo 59 dello Statuto, dal movimento politico Forza Italia".