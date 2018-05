Dalla Francia nuova stoccata al governo giallo-verde: "Rispetti gli impegni o l'eurozona rischia"

Dalla Francia nuova bordata contro il governo giallo-verde. A lanciare la stoccata il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire: "Tutti in Italia devono capire che il futuro dell'Italia è in Europa e da nessun'altra parte, e perché questo futuro sia in Europa ci sono regole da rispettare", ha sottolineato Le Maire intervenendo alla trasmissione 'Le Grand Rendez-vous' su Europe 1-Les Echos-Cnews.

"Gli impegni che sono stati presi dall'Italia - ha aggiunto Le Maire - valgono qualunque sia il governo. Rispetto la decisione sovrana del popolo italiano, ma ci sono impegni che vanno al di là di ognuno di noi".

"Vedremo quali decisioni saranno prese dai funzionari italiani", ha quindi proseguito, ribadendo "quanto sia importante mantenere questi impegni a lungo termine per assicurare la nostra stabilità comune".

"Non rispettarli significa minacciare le economie di tutti i risparmiatori europei", ha concluso il ministro. Parole destinate a vfar discutere. E infatti a stretto giro è arrivata la replica di Matteo Salvini.

"Un ministro francese 'avverte' il futuro governo: non cambiate niente, o saranno problemi. Altra inaccettabile invasione di campo. Non ho chiesto voti e fiducia per continuare sulla via della povertà, della precarietà e dell'immigrazione: prima gli italiani!", ha scritto il leader del Carroccio su Twitter.