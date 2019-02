La Francia richiama l'ambasciatore: "Dall'Italia attacchi e ingerenze inaccettabili"

Il governo francese ha deciso di richiamare l'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, per consultazioni, alla luce di una situazione che Parigi reputa "senza precedenti".

Lo si legge in una nota della portavoce del ministero degli Esteri di Parigi. È la prima volta dalla seconda guerra mondiale che accade e a questo punto possiamo dire che è il punto più basso nelle relazioni tra i due paesi dalla dichiarazione di guerra del 1940.

"La campagna per le elezioni europee non può giustificare la mancanza di rispetto per ogni popolo o la sua democrazia. Tutti questi atti creano una situazione seria che mette in discussione le intenzioni del governo italiano nei confronti della sua relazione con la Francia".

La Francia invita l'Italia ad agire per ripristinare il rapporto di amicizia e rispetto reciproco, in linea con la nostra storia e del nostro destino comune".

"La Francia e l'Italia sono unite da una storia comune - esordisce la dichiarazione della portavoce del Quai d'Orsay - condividono un destino. Hanno costruito insieme l'Europa e hanno operato per la pace. La Francia è profondamente legata a questa relazione d'amicizia che alimenta cooperazioni in tutti i settori e una vicinanza tra i nostri popoli. L'amicizia franco-italiana è più che mai indispensabile per accettare le sfide che sono le nostre nel XXI secolo".

Nel comunicato del ministero degli Esteri di Parigi ribadisce che "le ultime ingerenze costituiscono una provocazione supplementare e inaccettabile" e "violano il rispetto dovuto alla scelta democratica fatta da un popolo amico ed alleato". Esse "violano il rispetto che deve esistere tra governi democraticamente e liberamente eletti".

Di Maio rivendica incontro con gilet gialli: "Pienamente legittimo"

"Il mio incontro come capo politico del Movimento 5 Stelle, con esponenti dei Gilet Gialli e con alcuni candidati della lista Ric è pienamente legittimo". Il vicepremier e ministro Luigi Di Maio rivendica "il diritto di dialogare con altre forze politiche che rappresentano il popolo francese" in un lungo post su Facebook.

"Così come En Marche, il partito di governo francese, è alleato in Europa con il Pd, partito d'opposizione in Italia - scrive Di Maio - così il Movimento 5 Stelle incontra una forza politica di opposizione al Governo francese (Ric). Sono europeista. Ed essere in un'Europa senza confini, significa libertà anche per i rapporti politici non solo per lo spostamento delle merci e delle persone".

"Per me quell'incontro non rappresenta una provocazione nei confronti del governo francese attuale, ma un importante incontro con una forza politica con cui condividiamo tante rivendicazioni a partire dall'esigenza della democrazia diretta per dare maggiori poteri ai cittadini".

Salvini: "Pronto ad incontrare Macron"

"Oggi abbiamo un piccolissimo problema con la Francia, si sono offesi". Lo dice, tra gli applausi in Abruzzo il vicepremier e ministro Matteo Salvini. "Io non voglio litigare con nessuno, però negli ultimi due anni, al confine tra Italia e Francia, i signori generosi e accoglienti ci hanno rispedito 60mila immigrati e da decenni ospitano 15 terroristi che dovrebbero essere in galera in Italia".

"La smettano di ospitare questi delinquenti, la smettano di rispedirci indietro i clandestini e torneremo a parlare con tutti. Faccio bene? La risposta ai francesi arriva da questa piazza".

Il ministro dell'Interno dopo che la Francia ha richiamato l'ambasciatore a Roma si era detto disponibile a incontrare il presidente Macron e il governo francese "sederci a un tavolo e affrontare, per quanto riguarda le mie competenze, tre questioni fondamentali".

"Stop con i respingimenti alle frontiere, risultano essere oltre 60 mila dal 2017 a oggi compresi bambini e donne abbandonate nei boschi; stop con terroristi italiani, una quindicina, condannati ma che fanno la bella vita con residenza in Francia e basta, infine, danneggiare i nostri lavoratori pendolari che sono letteralmente vessati ogni giorno alle frontiere francesi da controlli che durano ore. Noi siamo pronti e disponibili con spirito costruttivo a voltare pagina per il bene del nostro popolo".

Francia - Italia: un anno ad alta tensione

Il richiamo dell'ambasciatore a Roma, Christian Masset arriva al culmine di una tensione diplomatica sull'asse Roma-Parigi, che il 21 gennaio scorso aveva visto la convocazione al ministero degli Esteri francese della nostra ambasciatrice a Roma, Teresa Castaldo, dopo le parole del vice premier Luigi Di Maio sulla 'moneta coloniale'.

Il capo politico del M5s, durante una manifestazione del M5S in Abruzzo, aveva affermato che "la Francia continua ad avere delle colonie di fatto, con il franco". Parigi, secondo il ministro, usa tali risorse "per finanziare il suo debito pubblico" e parallelamente "indebolisce le economie di quei paesi da dove, poi, partono i migranti". Dichiarazioni che il Quai d'Orsay, ricevendo l'ambasciatrice, aveva definito "inaccettabili".

Le tensioni delle ultime ore - con le dichiarazioni di ieri della portavoce del ministero per gli Affari europei, che aveva definito "una provocazione inaccettabile" l'incontro del giorno prima tra Di Maio e una delegazione di gilet gialli a sud di Parigi - costituiscono il nuovo capitolo di un rapporto che, dallo scorso anno, è stato condizionato da un confronto spesso aspro sul tema dell'immigrazione.

A marzo era esploso il primo caso Bardonecchia, legato agli sconfinamenti contestati agli agenti francesi che si sono ripetuti anche in autunno.

"A seguito di quanto accaduto a Bardonecchia nella serata di venerdì 30 marzo, il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha immediatamente chiesto spiegazioni alle autorità francesi, sia tramite l'Ambasciata di Francia a Roma, sia tramite la nostra Ambasciata a Parigi", spiegava un anno fa la Farnesina. "Non avendo ricevuto alcuna giustificazione per il grave atto (considerato del tutto al di fuori della cornice della collaborazione tra Stati frontalieri), si è deciso di convocare oggi pomeriggio, alla Farnesina, l'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset", aggiungeva il ministero degli Esteri.

All'epoca, "il Direttore Generale per l'Unione Europea, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha rappresentato all'ambasciatore la ferma protesta del Governo italiano per la condotta degli agenti doganali francesi, ritenuta inaccettabile e ha manifestato, al contempo, disappunto per l'assenza di risposte alle nostre richieste di spiegazioni".

A giugno, invece, i toni si sono alzati in relazione alla vicenda che ha coinvolto la Aquarius. La nave, dopo la chiusura dei porti italiani, ha attraccato a Valencia. La posizione del governo italiano è stata criticata in Francia ai più alti livelli.

Il 13 giugno, quindi, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore Masset e, data la sua assenza da Roma, ha ricevuto l'Incaricata d'Affari, Claire Anne Raulin. Moavero, come ha spiegato la Farnesina, nella circostanza "ha comunicato che il governo italiano considera inaccettabili le parole usate nelle dichiarazioni pubbliche rese" il 12 giugno "a Parigi, anche a livello governativo, sulla vicenda della nave Aquarius. Il ministro Moavero ha chiarito che simili dichiarazioni stanno compromettendo le relazioni tra Italia e Francia".

Nella nota, venivano stigmatizzati i toni "ingiustificabili, tenuto conto che da molti mesi ormai il nostro Paese ha pubblicamente denunciato l'insostenibilità dell'attuale situazione di latitanza di un approccio coordinato e coeso a livello europeo circa la gestione dei flussi migratori, rispetto ai quali l'Italia non si è mai tirata indietro".

Meloni: "Rapporto compromesso dal 2011"

"La Francia ha compromesso il rapporto di amicizia con l'Italia nel 2011 quando ha mosso guerra alla Libia per cancellare gli accordi di approvvigionamento energetico siglati tra Italia e Libia". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.