''Bastardo, buffone'': Gad Lerner ricoperto d'insulti a Pontida 

Salvini è stato accolto da re al raduno di Pontida, ma non si può dire lo stesso per il giornalista Gad Lerner, che al suo arrivo al pratone è finito nel mirino degli insulti e delle offese di un gruppo di militanti leghisti. Il giornalista, durante il tragitto fino al punto stampa è stato fatto oggetto di cori 'merda-merda', 'sei un buffone', 'ti facciamo mangiare merda'.

Secondo il racconto di Matteo Pucciarelli di Repubblica, Lerner è stato ''ricoperto di improperi'' e poi accerchiato.

Arriva @gadlernertweet qui a Pontida, viene ricoperto di insulti, grida e improperi. Viene accerchiato e interviene la sicurezza della Lega per scortarlo fino alla zona dei giornalisti. Complimenti — Matteo Pucciarelli (@il_pucciarelli) 15 settembre 2019

Una versione che sembra essere confermata dal video pubblicato dal Fatto Quotidiano, in cui si vedono alcuni militanti leghisti che si rivolgono a Lerner con appellativi di vario genere, non certo positivi, tra cui "bastardo, comunista del cazzo, buffone, non sei italiano, tagliati la barba, scemo, pezzo di merda, figlio di puttana".

Alcuni militanti avrebbero poi rivolto insulti a un videomaker che si era avvicinato per realizzare delle interviste filmate: "E' meglio che te ne vai, altrimenti ci incazziamo" l'hanno incalzato. Insulti seguiti da una manata sul microfono, dopo che il giornalista chiedeva di commentare la crisi di governo, voluta da Salvini.

Repubblica denuncia: "Aggredito un nostro giornalista"

'Repubblica' denuncia un'aggressione ai danni di un suo giornalista al raduno leghista di Pontida. "C'è tensione sul Pratone - scrive il quotidiano diretto da Carlo Verdelli - Ce l'hanno con 'la sinistra' e con chi chiede di spiegare i commenti contro il presidente della Repubblica, già attaccato ieri. 'Mattarella mafioso', si sente dire tra i partecipanti. E quando il giornalista di Repubblica Antonio Nasso prova a raccogliere l'umore nero della base viene aggredito da un militante. L'uomo scaglia un pugno contro la sua telecamera, danneggiando il microfono".