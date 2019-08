"Che figura da pirla...": Gad Lerner e la stoccata a Salvini

"Resto pieno di perplessità su un governo Cinquestelle-Pd ma la figura da pirla che ci sta facendo Matteo Salvini per il momento mi ripaga". Così Gad Lerner, su Facebook e Twitter, in merito alla crisi dell'esecutivo gialloverde e alle trattative per una nuova maggioranza tra Pd e Movimento 5 stelle, con una stoccata contro il ministro dell'Interno. Un messaggio al veleno, quello del giornalista. Il suo attacco a testa bassa al leader del Carroccio ha scatenato una ridda di commenti. Lerner ha anche taggato il ministro dell'Interno uscente.

Resto pieno di perplessità su un #governo Cinquestelle-Pd ma la figura da pirla che ci sta facendo ⁦@matteosalvinimi⁩ per il momento mi ripaga pic.twitter.com/Q83CID4GkU — Gad Lerner (@gadlernertweet) 26 agosto 2019





Gad Lerner e Salvini, il botta e risposta al veleno

Lerner e Salvini non si amano, e questo non è un segreto. L'ultimo scontro tra i due risale a un paio di mesi fa, quando il ministro dell'Interno prese di mira il programma condotto da Gad Lerner in seconda serata su RaiTre, "L'Approdo". Nel "cambiamento - tuonò Salvini nel corso di una diretta Facebook - la Rai è un tasto dolente. Dalla settimana prossima torna in video un volto molto noto, Gad Lerner. Cinque belle trasmissioni di Gad Lerner, che ovviamente non è di sinistra per niente, non odia la Lega, giornalista obiettivo, equilibrato, che avrà cinque trasmissioni in Rai. Se la Rai del cambiamento passa dal ritorno in video di Gad Lerner… Poi dicono che siamo noi a controllare".

"La prima puntata - aveva spiegato il ministro dell'Interno - pare sia sulla Lega, che novità. A maggior ragione spero vada avanti in commissione di vigilanza la proposta della Lega per mettere un tetto agli stipendi Rai e sapere quali sono le società esterne che guadagnano".

"Se si passa da Gad Lerner per il cambiamento… lo chiedo all’amministratore delegato - ha aggiunto Salvini - io mi limiterò a non guardare. Mi stupisce questa scelta editoriale, con tanti giovani giornalisti e conduttori… Gad Lerner. Amico mio amministratore delegato, allora tanto vale rimettere lì Orfeo e richiamare lì Renzi, Letta, Gentiloni. È il mio parere da ascoltatore. Mi limiterò a chiedere quanto costa, quanto prende e qual è il giro di business".

Questa la risposta di Gad Lerner, durante la presentazione del progetto 'Noi, partigiani' nella sede dell'Anpi: "Se necessario risponderò a Salvini in altre sedi, per ora la Rai è di tutti grazie al cielo e non solo di coloro che la pensano come la persona che si è lamentata ieri". Oggi il nuovo attacco. Per ora Salvini, taggato da Lerner su Twitter, non ha ancora replicato.