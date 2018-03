La gaffe della neodeputata M5s: “Viaggio in economy”, ma il biglietto è di prima classe

"Oggi partiamo per Roma per la proclamazione. Con le mani libere e in esse solo il biglietto in classe 'super economy', per non incidere troppo nelle tasche dei contribuenti". L'annuncio trionfale è stato pubblicato su Facebook da Francesca Anna Ruggiero, neodeputata del Movimento 5 Stelle di Bitonto, in provincia di Bari. Peccato però che il biglietto mostrato in foto non sia 'super economy', ma di 'prima classe'. Per super economy si intende la tariffa applicata, ma non è certo il biglietto più economico per viaggiare da Bari a Roma.

Un particolare che non è passato certo inosservato agli occhi degli utenti social, che hanno ricoperto di commenti il profilo social della deputata M5s. Tra i primi a segnalare la gaffe è stato David Allegranti, giornalista del Foglio, che ha 'svelato' l'arcano in un post sul suo profilo Twitter.