Sarà Gentiloni a rappresentare l'Italia nella nuova Commissione Europea

Paolo Gentiloni è il candidato dell'Italia per il ruolo di commissario europeo nella nuova squadra guidata da Ursula von der Leyen. Lo si apprende da fonti Europee.

Il nome dell'ex premier e ministro degli Esteri è stato comunicato a Bruxelles nella serata di ieri. Quello di Gentiloni, aggiungono le stesse fonti, è l'unico nome indicato dall'Italia al contrario di quanto avvenuto per gran parte degli altri paesi membri, che hanno indicato un uomo e una donna, lasciando la scelta a Von Der Leyen.

Gentiloni in Ue? Servono nuove elezioni

Con il "trasloco" del deputato Paolo Gentiloni alla Commissione Europea saranno necessarie elezioni suppletive nel collegio uninominale di Roma Trionfale della Camera, che include anche il Centro Storico.

Non dimenticare mai il valore della libertà. Sarà la vera sfida europea degli anni Venti di questo secolo https://t.co/QmJXUMre88 — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) September 1, 2019

Il peso politico dell'Italia nella commissione europea è sicuramente rivalutato nel nuovo governo dove è forte la componente europeista rispetto al Conte 1. Per questo da più parti si indica Gentiloni come possibile commissario per un ruolo di peso, molto probabilmente agli Affari economici.

Vogliamo un #Governo europeista, una piena democrazia liberale, una svolta green e sociale. Comincia l’avventura. Asticella molto alta, alla larga dai #balconi — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) August 29, 2019

La nuova squadra di 27 commissari sarà designata nei prossimi giorni: già decise invece le due vicepresidenze affidate al socialista olandese Frans Timmermans e alla liberale danese Margrethe Vestager, già membri della Commissione Juncker uscente.

Sulla nomina di Gentiloni arrivano le prime reazioni. E paradossalmente a strocere il naso è anche un esponente del Movimento 5 stelle, l'eurodeputato Dino Giarrusso: "Non sono contento, devo essere onesto. In teoria il posto spettava alla Lega, ma inopinatamente Salvini ha scelto di fare cadere il governo, quindi era una scelta che sarebbe spettata al M5s ma mi rendo conto che ci sono degli equilibri da rispettare", ha detto.

Positivo, invece, il giudizio dell'eurodeputato di Forza Italia, Massimiliano Salini: "Gentiloni è persona di grande esperienza, molto stimato a livello internazionale. Ha tutte le caratteristiche per poter rappresentare l'Italia".“