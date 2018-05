Gentiloni: "Difficile rassicurare, fuori dalla UE c'è il burrone non il paradiso"

Al vertice europeo di Sofia "cercherò di rassicurare". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al Tg1 al termine di una giornata che ha visto l'Italia sull'ottovolante dei mercati finanziari.

Rassicurare però quando sento troppe proposte velleitarie e stragavanti rischia di essere difficile perchè la strada di questi anni può essere abbandonata molto rapidamente e fuori dalla strada non c'è il paradiso c'è il burrone".

"L'Italia - ha aggiunto - è uscita da una crisi difficilissima, il quadro economico generale è incoraggiante, nei primi tre mesi abbiamo avuto la stessa crescita della Germania, abbiamo ridotto dell'80% gli sbarchi".

L'Italia è uno dei grandi, è tornata credibile in questi anni, e ora che si discute del futuro dell'Europa può dire la sua: Europa con più crescita, più solidale sull'immigrazione, più presente a livello internazionale. Certo per essere protagonisti bisogna credere nel futuro dell'Europa non considerare l'Europa un fastidio"