Chi è Giampiero Massolo, in pole per diventare premier del governo Salvini-Di Maio

Luigi Di Maio agli Esteri, Matteo Salvini ministro dell'Interno. E poi un premier "terzo", né della Lega né del Movimento 5 stelle, una figura di raccordo per il governo legastellato. Il nome del presidente del Consiglio, infatti, sarebbe il principale nodo da sciogliere nella trattativa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Dagli incontri tra gli esponenti del Carroccio e del M5s (ieri sono cominciate le riunioni tecniche per mettere a punto il contratto di programma) è emersa infatti l’intenzione di non affidare la premiership ai due leader politici, e di individuare una personalità terza di alto profilo, di garanzia per i partner internazionali. E l'ultima ipotesi sul tavolo, quella che prende piede nelle ultime ore, punta dritta a Giampiero Massolo. Una circostanza confermata da diversi retroscena di stampa.

Chi è Giampiero Massolo, possibile premier di un governo Lega-M5s

Giampiero Massolo, 63 anni, è un diplomatico di lungo corso, presidente dell’Ispi (l’Istituto per gli studi di politica internazionale), già funzionario presso il Ministero degli Esteri e presidente di Fincantieri dal 2015. Nato a Varsavia il 5 ottobre 1954, laureatosi in scienze politiche nel 1976 presso l’università ‘Pro Deo’ di Roma, Giampiero Massolo nella sua lunga carriera diplomatica ha avuto esperienze a Bruxelles, negli Stati Uniti, in Vaticano. Dal 1980 all’82 è stato all’ambasciata presso la Santa Sede, dall’82 all’85 all’ambasciata a Mosca, dall’85 all’88 alla Rappresentanza permanente presso l’Ue a Bruxelles. Due anni dopo lavora presso l’ufficio diplomatico del Presidente del Consiglio.

Nel 1994 è stato capo della segreteria particolare del presidente Silvio Berlusconi. Nel 2012 è stato nominato da Cisr (il Comitato Interministeriale per la sicurezza della Repubblica) direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Si tratta dunque di una figura che potrebbe risultare più rassicurante per le altre forze politiche ed anche per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le cancellerie europee.

Forza Italia potrebbe avere con Massolo premier un atteggiamento certamente meno ostile nei confronti dell'alleanza giallo-verde. Il Corriere della Sera ricorda che arrivò a Palazzo Chigi nel 1990 nell’ufficio diplomatico con Giulio Andreotti presidente del Consiglio, tre anni dopo era consigliere diplomatico di Lamberto Dini e subito dopo, con Silvio Berlusconi premier, fu nominato capo della segreteria particolare del capo del governo. Fino a diventare – scrive il Corriere - dopo una serie di altri incarichi, prima ambasciatore di rango e poi segretario generale della Farnesina durante il secondo governo Prodi, quando il dominus degli affari esteri era Massimo D’Alema.