Gian Marco Centinaio, chi è il nuovo ministro dell'Agricoltura

Gian Marco Centinaio, classe 1971, di Pavia, è il nuovo ministro per le politiche agricole. Centinaio è l'uomo-Senato di Matteo Salvini, ancor prima che lo stesso leader della Lega venisse eletto, il 4 marzo scorso, a palazzo Madama. Capogruppo leghista nella scorsa legislatura (come nell'attuale) dopo l'elezione di Massimo Bitonci a sindaco di Padova, Centinaio, che ha un passato professionale da manager nel settore dei tour operator, ha iniziato la carriera politica dal basso.

Chi è Gian Marco Centinaio

Laureato in Scienze politiche, Gian Marco Centinaio ha iniziato nell'ambito del comitato di quartiere, poi è stato semplice consigliere comunale fino ad arrivare alla carica di vice sindaco di Pavia. Nel 2014 è Salvini?in persona a volerlo a capo del gruppo del Carroccio per condurre l'opposizione ai governi Letta, Renzi e Gentiloni.

Risulta primo firmatario, tra l'altro, dei ddl sulla legittima difesa e sull'inasprimento delle pene per i furti nelle abitazioni, e altri ddl legati alla valorizzazione delle radici cristiane, per la disciplina degli edifici destinati al culto islamico, oltre a proposte in tema di valorizzazione dell'attività sportiva, del turismo e della prevenzione di alcune malattie.