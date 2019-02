Giulia Sarti, la linea dura di Di Maio: "Credo che l'espulsione sia doverosa"

"Sarti si è probabilmente coperta dietro il mio nome con l'allora compagno, se avessi saputo di questi ammanchi o di giri strani l'avrei immediatamente riferito al Capo politico e ai Probiviri. Io non tutelo i parlamentari, ma il Movimento, come sanno tutti". Lo afferma in una nota Rocco Casalino, commentando quanto emerso sulla vicenda di Giulia Sarti, la parlamentare del M5s che ieri si è autosospesa dal Movimento travolta dal caso Rimborsopoli. La Sarti è infatti tra i parlamentari del M5s accusata di non aver versato parte del proprio stipendio al fondo per il microcredito con il trucchetto dei bonifici revocati.

Caso Giulia Sarti, Di Maio: "Doverosa l'espulsione"

Sulla vicenda è intervenuto anche Luigi Di Maio a margine di un incontro in Confartigianato. "Giulia Sarti si è dimessa dalla presidenza della Commissione Giustizia, e si autosospesa. Ora il Movimento dovrà decidere l'espulsione, che credo doverosa" ha affermato il vicepremier.

Giulia Sarti e il caso Rimborsopoli

Dopo l'inchiesta delle Iene del febbraio 2018 la deputata aveva subito versato al Movimento i circa 23mila euro dovuti, ma aveva anche denunciato l'ex fidanzato, il consulente informatico Bogdan Andrea Tibusche, che si occupava di gestire la sua contabilità, accusandolo dei bonifici mancati e dell'appropriazione indebita di altre somme dal suo conto corrente. Ora che il pm di Rimini ha chiesto di archiviare il caso, scagionando così l’ex compagno, la posizione della parlamentare M5s si complica.

Le chat pubblicate oggi dai giornali

A convincere i pm dell’insussistenza del reato di cui veniva accusato Bogdan Andrea Tibusche ci sarebbero in particolare alcune chat il cui contenuto è stato pubblicato oggi su diversi quotidiani. Nei messaggi inviati all’ex compagno la Sarti avrebbe fatto riferimento a presunte pressioni ricevute dai responsabili della comunicazione dei 5 Stelle per convincerla a denunciare proprio Bogdan.

Ieri la parlamentare M5s ha però "scagionato" il capo della comunicazione M5s spiegando che "né Ilaria Loquenzi né Rocco Casalino mi hanno spinto a denunciare nessuno, ma si sono limitati a starmi vicino nell'affrontare una situazione personale". Dopo la pubblicazione delle chat però Casalino ha voluto comunque fornire il suo punto di vista sulla vicenda. Per ora la diretta interessata non ha commentato le nuove indiscrezioni raccolte dai giornali e anche i vertici M5s sul caso sono piuttosto silenti.

Il legale di Bogdan: "Presto tornerà in Italia, valuteremo azioni"

Entro due-tre giorni Bogdan Andrea Tibusche (conosciuto come Andrea De Girolamo), ex fidanzato di Giulia Sarti, "verrà a Rimini. A questo punto dobbiamo confrontarci sulla vicenda e sulle iniziative da adottare". Lo afferma all'Adnkronos l'avvocato Mario Scarpa, legale dell'ex fidanzato della deputata che si è autosospesa ieri dal M5s, dopo la richiesta di archiviazione, avanzata dal pm di Rimini, nell'ambito del processo che vede accusato l'uomo di appropriazione indebita aggravata ai danni di Sarti.

"Ha ricevuto un attacco esagerato, c'è stata un'attenzione enorme sulla vicenda", continua l'avvocato secondo il quale denunciare il suo assistito è stata "una mossa azzardata". "All'epoca sulla vicenda dei rimborsi c'era stata qualche difficoltà - ricorda l'avvocato - Bastava dire che c'erano stati dei disguidi perché delegava tutto a lui, ma dipingerlo come un disonesto mi pare sia stato troppo". Da parte della difesa di Sarti non c'è stata opposizione, ora il legale di Bogdan attende la pronuncia del gip. Chiedere danni o una denuncia per calunnia? "Valuteremo, ogni decisione sarà presa dopo aver parlato con il mio assistito".