Il premier Conte in corsa per una cattedra di diritto privato alla Sapienza

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è in corsa per una cattedra di diritto privato all’Università La Sapienza di Roma. Lo rivela il sito Politico.eu spiegando che il capo del governo terrà l’esame lunedì prossimo insieme ad altri tre candidati. L’avvocato pugliese aveva presentato domanda a febbraio, prima di diventare premier, per prendere il posto lasciato vacante da Guido Alpa, di cui è stato allievo.

Il sito scrive di aver potuto visionare i documenti relativi alla candidatura di Conte e otto persone hanno confermato la sua partecipazione al colloquio fissato per lunedì, nel quale saranno esaminate le competenze in lingua inglese del premier e di altri tre candidati.

Lo scorso 4 settembre il curriculum e le pubblicazioni di Conte sarebbero state valutate dalla facoltà senza che siano state segnalate

incompatibilità, conflitti di interesse o irregolarità. Conte vrebbe l'intenzione di presentarsi all'esame e, qualora ricevesse la cattedra, prendersi un periodo di aspettativa durante la permaneza alla presidenza del Consigilio.

Secondo gli esperti contattati da Politico.eu, la carica di presidente del Consiglio impedirebbe a Conte di continuare l'iter per la candidatura e tantomeno di essere selezionato. La partecipazione di Conte al concorso è contraria sia al regolamento della Sapienza sia a quanto stabilito dalla legge 2010 che proibisce la partecipazione ai concorsi di persone che potrebbero trovarsi in conflitto di interessi.

Immediate le reazioni poltiche. "Un premier a mezzo servizio che tratta il governo del Paese come un dopolavoro. Conte concorre per una cattedra universitaria in conflitto di interessi?", scrive su Twitter la deputata del Pd Alessia Morani. La vicepresidente vicaria del Pd Alessia Rotta aggiunge: "Il premier Conte si candida alla cattedra di diritto privato all'università la Sapienza. A controllare la regolarità della procedura il grillino Dino Giarrusso. Alla faccia della trasparenza e del merito una mano lava altra #tuttoinfamiglia #contebarone".

Il deputato Pd Luciano Nobili chiede le dimissioni di Conte su Twitter: "Ora sappiamo che fine ha fatto il premier fantasma Conte. Contro legge e con un gigantesco conflitto di interessi vuole una cattedra alla Sapienza. Un'università pubblica, che riceve finanziamenti dal governo. Su questo schifo vigilerà Giarrusso? Immediate dimissioni per #ConteBarone".