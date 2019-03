Giuseppe Conte non guarda lontano: "La mia esperienza termina con questo governo"

Mette le cose in chiaro il premier Giuseppe Conte, e assicura di non avere alcuna intenzione di continuare a lungo la sua avventura politica. "Io personalmente non ho la prospettiva di lavorare per una nuova esperienza di governo, la mia esperienza di governo termina con questo, quello che dobbiamo fare fino all'ultimo giorno in cui avremo questa responsabilità è di lavorare incessantemente, senza sosta, con la massima concentrazione, per individuare e selezionare gli interessi degli italiani e perseguirli": il presidente del Consiglio lo ha detto a margine dell'evento a Lecce per la firma dell'intesa Eni-Cnr sulla ricerca.

Movimento 5 stelle in calo nei sondaggi: Conte non è preoccupato

Un cronista ha domandato a Conte: "Presidente il suo tasso di popolarità sale mentre il Movimento Cinque Stelle è in difficoltà. Se non sarà un suo impegno diretto in prima persona in politica, lei ha detto che è un uomo di Stato e vuole servire solo gli italiani, qual è la strategia per salvare il Movimento Cinque Stelle da questa fase di evidente crisi?". La replica del premier è stata chiara: "Non esiste per me una strategia per salvare il Movimento, stiamo parlando di sondaggi. I sondaggi di oggi potrebbero non essere quelli di domani o dopodomani . La cosa migliore è che io personalmente, tutti gli esponenti del Movimento 5 Stelle, ma anche ovviamente gli esponenti della Lega, lavoriamo per gli italiani". "In questo momento abbiamo una grande chance - aggiunge Conte - siamo al governo, quello che dobbiamo fare è lavorare incessantemente senza sosta con la massima concentrazione per individuare l'interesse degli italiani".

Conte: "Su Ilva Di Maio ha fatto l'impossibile"

Trovandosi in Puglia, il premier ha voluto dire la sua anche sull'Ilva di Taranto. "Di Maio ha fatto l'impossibile: a gara già aggiudicata, che non si poteva mettere in discussione, ha ottenuto la piena occupazione dei lavoratori e un piano più efficace per la tutela ambientale. Io mi sono complimentato con lui privatamente e pubblicamente, come avvocato non credo sarei riuscito ad ottenere lo stesso" ha detto rispondendo a chi gli chiede dell'ultima consigliera grillina a Taranto che, in dissenso sull'Ilva, ha deciso di passare al gruppo Misto. "Il problema - riconosce Conte - non si è risolto così: siamo perfettamente consapevoli che rimane il problema della salute e dobbiamo cercare di intervenire più efficacemente".

Sondaggi Giuseppe Conte, è secondo nella classifica di gradimento

Per quel che riguarda il gradimento del leader è Matteo Salvini il più 'apprezzato' dagli elettori con quasi il 60% di fiducia secondo gli ultimi sondaggi. A seguire proprio il premier Giuseppe Conte al 54%. Luigi di Maio perde 8 punti rispetto a due mesi fa e registra un 42%.