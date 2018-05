Giuseppe Conte, la gioia di Volturara Appula e i dubbi della stampa internazionale

Giuseppe Conte sarà il premier del governo carioca (gialloverde), Mattarella entro la giornata di giovedì scioglierà le riserve.

Esulta Di Maio, è soddisfatto Salvini, ma forse i più contenti sono gli abitanti di Volturara Appula, che proprio non si aspettavano di vedere un concittadino a Palazzo Chigi. "Una persona molto riflessiva, umile, ha tutte le qualità, e il suo curriculum parla chiaro, per guidare un nuovo governo e una nuova politica". Leonardo Russo, sindaco di Volturara Appula, paese del foggiano dove è nato Giuseppe Conte, parla così all'Adnkronos del professore indicato da M5s e Lega per l'incarico di premier, spiegando: "Per il nostro paese è un momento di orgoglio".

Giuseppe Conte, il prof semisconosciuto

"I leader dei partiti populisti italiani hanno compiuto ieri un passo importante in direzione della formazione di un governo anti-establishment, chiedendo al presidente di accettare come candidato premier un professore di diritto semisconosciuto": a rendere conto in questi termini della presentazione al presidente Sergio Mattarella del nome del candidato premier Giuseppe Conte è oggi il New York Times.

"Ma con nessuna base politica o esperienza di governo, la principale qualifica di Conte potrebbe limitarsi ad essere la sua disponibilità a tradurre in pratica un'agenda di governo concordata dai leader dei partiti populisti - sottolinea il quotidiano americano - Questa agenda, che chiede la revoca delle sanzioni contro la Russia, la rilettura delle regole finanziarie dell'Unione e un giro di vite sull'immigrazione, ha già causato agitazione sui mercati europei e timori su una possibile erosione dell'Ue causata dall'interno del suo

nucleo occidentale".

Lannutti: "Mi sono battuto per Di Maio premier"

"Governo M5S-Lega: mi sono battuto invano per un premier votato da 11 milioni di cittadini, Luigi Di Maio, che ha dimostrato di avere più a cuore gli interessi generali ed il bene comune che le sue giuste ambizioni, facendo un passo indietro. Chapeau ad uno statista, di cui sono orgoglioso". E' quanto scrive in un post su Fb il senatore M5S Elio Lannutti.

"Ora - chiosa l'ex presidente Adusbef - bisogna realizzare il programma sottoscritto, evitando che gli indecenti possano andare al Governo. Un abbraccio a tutti".

Giuseppe Conte ultime notizie

Conte avrà un ruolo nella scelta dei ministri? "Assolutamente sì, ci mancherebbe altro. Ed è giusto che, se e quando il Presidente Mattarella deciderà di incaricare Conte come premier, ci sia un passaggio insieme a Salvini e Di Maio per decidere i nomi dei ministri". Così Gian Marco Centinaio, Capogruppo della Lega al Senato, questa mattina ad Agorà, su Rai tre.