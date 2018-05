Berlusconi "azzanna" Salvini: "Ha parlato per sè, gli ho consigliato di tornare a casa"

Silvio Berlusconi chiede al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di valutare la possibilità di ricevere l'incarico per formare un governo in grado "di ottenere la maggioranza" di durare "anche cinque anni". Poi attacca Salvini: "Gli ho consigliato di tornare a casa".

"Salvini ha parlato sempre e solamente a nome della Lega, non della coalizione. Nell'ultima telefonata che gli ho fatto gli ho consigliato di tornare a casa"

Berlusconi boccia il contratto Lega-5selle. Secondo Berlusconi il contratto di governo stilato da Lega e Movimento 5 stelle ha un tono "giustizialista" e inoltre "ci sono troppi punti opposti al programma del centrodestra".

Governo, ultime notizie

"Se il governo Di Maio -Salvini non dovesse andare in porto - spiega Berlusconi - credo che dovrebbe esserci la possibilità di dare l'incarico al centro destra di presentare il proprio programma al parlamento.

A chi gli ha chiesto, al suo arrivo ad Aosta per la campagna elettorale per le elezioni regionali, se Forza Italia fosse disponibile a votare la fiducia di un eventuale governo istituzionale, Berlusconi ha replicato: "Mi devo sfogare un attimo su questo. Credo che quello che dovrebbe accadere dovrebbe essere la possibilità di dare l'incarico al centrodestra, di presentare il proprio programma al Parlamento, dove saremo sicuri di ottenere la maggioranza e dare vita a un governo che potrebbe anche durare per molto tempo, anche per tutta la legislatura".

Berlusconi a Mattarella: "Sono pronto per governare"

"A questosi aggiunge il fatto che un certo Silvio Berlusconi, che ha un'esperienza di nove anni al governo del Paese, che ha presieduto per tre volte il G7 e il g8, è tornato disponibile, perché c'è stata la riabilitazione. Io sono disponibile".

"C'è carenza di personaggi in giro con la capacità di governare: non c'è altro candidato paragonabile a Silvio Berlusconi, non hanno nessuno che ha esperienza e competenza come la mia per fare il premier".

Forza Italia deciderà se dare la fiducia

Silvio Berlusconi non scioglie la riserva sulle intenzioni di Forza Italia in merito al contratto Lega-5stelle. "Stiamo vedendo punto su punto in cosa siamo lontani, prenderemo al più presto una decisione - spiega Berlusconi - Ho detto ai miei di convocare il nostro comitato di presidenza, forse lo convochiamo addirittura per sabato e per domenica in modo da poter assumere una decisione definitiva".