Alleanze di governo, Marco Di Maio lancia una consultazione sul web

Dopo l'incontro al Quirinale tra Mattarella e Fico, M5s e Pd hanno avuto il via libera per avviare un dialogo che possa portare alla formazione di un governo. Come confermato anche dal leader dei 5 stelle Luigi Di Maio, se questo 'matrimonio' dovesse sfumare, il ritorno alle elezioni sarebbe l'unica soluzione. Il prossimo 3 maggio la direzione nazionale del Partito Democratico deciderà se accettare o no l'accordo con i pentastellati.

Sulla particolare situazione politica in cui si trova l'Italia è intervenuto Marco Di Maio, deputato 'boschiano' del Partito democratico, che tramite il suo profilo Facebook ha proposto una consultazione online: “Tra martedì e mercoledì tramite un video su Facebook e la mia newsletter settimanale ho lanciato una consultazione telematica chiedendo a chi mi segue di esprimere il proprio parere sulla travagliata vicenda che riguarda la formazione del nuovo governo”.



"Al mio indirizzo mail, su Whatsapp e su Messenger in un solo giorno ho ricevuto più di 400 risposte. Al di là delle opinioni di ciascuno, è bellissimo vedere tanta gente che ha voglia di dire la propria", conclude Marco Di Maio nel suo post social.

Ecco il video postato da Marco Di Maio su Facebook: