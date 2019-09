Conte Bis, la ''palla'' passa al Senato: il governo cerca la fiducia

Dopo aver incassato la fiducia alla Camera nella serata di ieri, il governo Conte Bis, nato dall'unione tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e LeU attende il voto decisivo in Senato, dove i numeri sono molto più risicati che a Montecitorio. A Palazzo Madama è iniziato il dibattito sulla fiducia al secondo esecutivo targato Giuseppe Conte, che deve raggiungere almeno 161 preferenze in Senato. Al termine del dibattito è prevista la replica del presidente del Consiglio, intorno alle 15. A seguire dichiarazioni di voto e il voto finale.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro dei beni culturali Dario Franceschini si sono seduti vicini ed hanno avuto un lungo colloquio, a cui poi si è aggiunta anche Luciana Lamorgese, nuovo ministro degli Interni. Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nell'Aula del Senato ancora semivuota. Applausi dei senatori della Lega e cori 'Matteo! Matteo!'. Salvini si è poi seduto tra i banchi del Carroccio vicino a Roberto Calderoli.

La diretta streaming dal Senato

C'è anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro seduto tra i banchi del governo. Assenti invece il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e il titolare dell'Ambiente Sergio Costa. Sono in 19 i ministri presenti, anche se non hanno occupato per tutto il tempo i banchi del governo.

Cori della Lega in Aula: "Dignità, dignità"

Dopo l'infuocato intervento di Stefano Candiani in Aula al Senato dai banchi della Lega è partita un'ovazione e cori "Dignità, dignità" interrotti dalla campanella del presidente Elisabetta Casellati. Molti sono andati a stringere la mano di Candiani, non solo dai banchi del Carroccio ma da altri senatori dell'opposizione.

Paragone: "Farò un discorso durissimo contro Conte"

La notte ha portato consiglio? "A chi, a loro? Speriamo, ma non credo". Risponde con una battuta ai cronisti il senatore del M5S Gianluigi Paragone, arrivando a Palazzo Madama. Alla domanda se uscirà dall'Aula in occasione della fiducia, Paragone risponde di no. Poi, parlando in buvette con alcuni senatori grillini, l'esponente 5 Stelle annuncia: "Farò un discorso durissimo contro Conte".

Senatrice a vita Cattaneo: "Darò la mia fiducia"

"Ho compreso i rischi e le possibili conseguenze di una crisi" con la manovra di bilancio alle porte, "quindi credo che sia mio dovere evitare questo rischio ai cittadini". Lo ha detto la senatrice a vita, Elena Cattaneo, in aula Senato spiegando che voterà la fiducia al governo. La senatrice Cattaneo ha spiegato che il suo non sarà un "sì incondizionato" al governo ma che sarà legato "di volta in volta ai singoli temi". In particolare, la senatrice a vita ha chiesto che il nuovo esecutivo metta la ricerca come punto prioritario e che non si tocchi la legge sui vaccini: "E' una legge preziosa, non va smontata".

Tra gli altri senatori che hanno già palesato il loro “sì” troviamo quello “convinto” di Paola Taverna (M5S) e quello “con tanti dubbi” di Alberto Airola, altro esponente pentastellato.

Governo Conte Bis: come potrebbe votare il Senato

"Si parte da 169". Ambienti parlamentari della maggioranza contano che oggi la fiducia al Conte bis dovrebbe partire da quella quota. Ma altri voti potrebbero arrivare e l'asticella è fissata tra 169 e 173 voti. I voti dei 5 Stelle sono 105: non vota Gian Luigi Paragone e un senatore assente per malattia. Anche nel Pd c'è un assente per malattia e Matteo Richetti non dovrebbe partecipare al voto e quindi i sì dei dem sarebbero 49. A questi si aggiungono 9 voti del Misto: 4 di Leu e poi gli ex-M5S Buccarella, De Bonis, Nugnes, De Falco, il socialista Riccardo Nencini e 3 voti delle Autonomie (Casini, Bressa e Laniece). A questi potrebbe aggiungersi il sì dei senatori a vita Liliana Segre, Mario Monti e Elena Cattaneo.