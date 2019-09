Governo Conte al completo, decisi i 42 sottosegretari: metà sono M5s

Con la conclusione della partita sui sottosegretari e i viceministri va a completarsi l'organico del governo Conte bis. Durante il Consiglio dei Ministri tenutosi questa mattina sono stati decisi i 42 sottosegretari che andranno così a riempire le caselle vuote nel sudoku dell'esecutivo giallorosso. La metà esatta dei posti, 21 su 42, andranno al Movimento 5 stelle, mentre caselle occupate dal Pd saranno 18. infine, due andranno a Liberi e Uguali, una al Maie. Saranno 6 i viceministri in quota M5S, 4 quelli del Partito democratico.

Governo Conte bis, i viceministri e i sottosegretari

Antonio Misiani per il Pd e Laura Castelli per il M5s saranno i viceministri all'Economia, Stefano Buffagni (M5s) viceministro allo Sviluppo economico e Marina Sereni (Pd) e Emanuela Del Re (M5s) viceministri agli Esteri.

Gli altri viceministri sono il 5stelle Giancarlo Cancelleri alle Infrastrutture e il 5stelle Pierpaolo Sileri alla Salute, mentre la Dem Anna Ascani andrà all'Istruzione. All'Interno saranno viceministri Matteo Mauri (Pd) e Vito Crimi (M5s).

Sottosegretari all'Interno Crimi, Sibilia, Mauri e Variati. Ferraresi e Giorgis alla Giustizia. Castelli, Villlarosa, Misiani, Baretta, Guerra sottosegretari al Mef. Traversi e Margiotta sottosegretari al Mit. Un solo sottosegretario al ministero dell'Ambiente ed è Roberto Morassut, parlamentare del Partito democratico, già assessore all’Urbanistica e a Roma Capitale nella giunta Veltroni. Nella nuova squadra di governo, Morassut, romano classe 63, subentra a Salvatore Micillo (M5s) e Vannia Gava (Lega).

Ecco l'elenco completo:

Presidenza consiglio dei ministri: Mario Turco (programmazione economica e investimenti); Andrea Martella (editoria).

Salvini: ''Vergognosa spartizione di poltrone''

"Continua la vergognosa spartizione di posti e poltrone di Pd e 5Stelle. Festeggiate e mangiate finché siete in tempo, tanto prima o poi gli italiani vi manderanno a casa". Questo il commento a caldo rilasciato dal leader della Lega Matteo Salvini.

Sottosegretari, le diverse "anime" dei nominati dem

Dalla prodiana Sandra Zampa ai cinque esponenti della minoranza dem, compresi i due 'ultrarenziani' Anna Ascani e Ivan Scalfarotto. E poi Matteo Mauri dell'area di Maurizio Martina. La 'gentiloniana' Lorenza Bonaccorsi e Marina Sereni, dirigente di spicco di Areadem, la componente che fa capo a Dario Franceschini. Insomma, tutte le anime del Pd sono rappresentate nella squadra del sottogoverno Conte II.

Alcune 'compensazioni' personali come quella per Ascani, data fino all'ultimo come ministro e poi esclusa. Altre 'di area' come per la componente Martina che era rimasta fuori dall'esecutivo. E poi ci sono anche assenze a sorpresa: vedi Emanuele Fiano e Walter Verini il cui passaggio al governo veniva dato per molto probabile. Ma anche Lia Quartapelle che molti avrebbero ben visto agli Esteri.

Su 18 sono 7 le donne. Per quanto riguarda la minoranza dem: oltre a Scalfarotto e Ascani ci sono anche Simona Malpezzi, Salvatore Margiotta e Alessia Morani di Base Riformista, la componente Lotti-Guerini. Mentre per la maggioranza, è vicino ad Andrea Orlando il nuovo sottosegretario all'Editoria, Andrea Martella, attualmente coordinatore della segreteria Zingaretti.

Dal Nazareno, dove è responsabile riforme Pd, arriva alla Giustizia il deputato e costituzionalista, Andrea Giorgis. Vicini al segretario anche Giampaolo Manzella (Mise), assessore con Zingaretti in regione Lazio, Roberto Morassut (Ambiente) e il nuovo viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, il cui nome e ruolo non sono mai stati messi in dubbio nel toto-sottosegretari e che, nella fase della formazione del governo, era stato indicato come possibile titolare del Mef.

Di maggioranza anche il sardo Guido Calvisi, ex-deputato, si è schierato con Zingaretti al congresso. Areadem di Franceschini è rappresentata, oltre che da Sereni, da Francesca Puglisi (Lavoro), Pierpaolo Baretta (Mef) e Achille Variati all'Interno insieme al martiniano Mauri che sarà viceministro al Viminale.