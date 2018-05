Conte al Quirinale da Mattarella

Giuseppe Conte è giunto al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che dovrebbe affidargli l'incarico di formare il nuovo governo.

Governo, ultime notizie

Come emerso nel corso della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama, la seduta del Senato per la votazione di fiducia al nuovo governo potrebbe esserci già martedì o mercoledì.

Sempre secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei capigruppo del Senato, il voto sul Documento di economia e Finanza a palazzo Madama si terrà dopo quello di fiducia al nuovo governo.

Nel frattempo la Borsa di Milano e i mercati europei terminano la seduta in forte calo. Pesa l'incertezza politica in Italia: gli investitori temono la nomina di un Governo anti-establishment e euroscettico e sono in attesa di capire quale sarà la squadra di ministri del nuovo esecutivo 5Stelle-Lega e in particolare a chi spetterà la poltrona di ministro del Tesoro e quella di ministro degli Affari Esteri.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude sotto i 190 punti, a 189 punti, con il tasso di rendimento al 2,39%.

Conte su Facebook (e spunta anche un sito Conte premier)

Nel frattempo Giuseppe Conte sbarca su Facebook. È online (con tanto di spunta blu che certifica l'autenticità del profilo) l'account ufficiale di Giuseppe Conte, il professore indicato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini come possibile premier del nascente governo targato M5S-Lega. Nell'immagine di copertina della pagina campeggia il tricolore.

Conte ha condiviso il link della diretta dal Quirinale, dove alle 17.30 è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il primo post risale solo al 21 maggio scorso quando l'account è stato aggiornato con una foto copertina del tricolore.

Collegato all'account anche un sito web giuseppeconte.it creato appena il 20 maggio scorso da Francesco Colianni.

Sul sito una landing page con una foto di un vaso e ormai il famoso curriculum. In chiusura il video di un suo intervento ad un convengo del Movimento 5 stelle.

Salvini: "Conte avrà piena autonomia"

"Non ci sono meri esecutori. Giuseppe Conte dovrà essere indipendente, anche se ovviamente siamo davanti a una maggioranza politica. Noi rispondiamo ai cittadini italiani". Lo ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini, assicurando che il candidato premier avrà autonomia ''piena'' e non sarà condizionato da vincoli della Lega e dei 5Stelle.

Salvini ai parlamentari della Lega: "Si parte"

Secondo quanto trapela, Matteo Salvini - che questa mattina aveva avuto un colloquio in un bar del centro di Roma con l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni - ha incontrato i parlamentari della Lega esprimendo la sua soddisfazione: "Finalmente si comincia a lavorare".

Con i deputati e senatori della Lega Salvini però non avrebbe però parlato di nomi e di cariche di governo, spiegando che bisogna attendere i prossimi eventi, a partire da ciò che avverrà dopo che Conte sarà stato ricevuto al Quirinale.

Il segretario leghista, dopo giorni di tensione, avrebbe invitato a fare gioco di squadra, mostrando toni rasserenati. Fonti parlamentari della Lega hanno fatto sapere che non è escluso che Salvini possa vedere Conte stasera, o al massimo domattina.

