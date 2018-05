Conte premier: la maggioranza c'è, ma su Lega e 5 stelle cala l'ira del Quirinale

Il governo di Giuseppe Conte avrebbe i numeri per una "tranquilla" fiducia in Parlamento. Questo l'esito delle consultazioni che il premier incaricato sta conducendo a Montecitorio.

Il nascente governo sostenuto da una maggioranza basata su un contratto d'intesa tra Movimento 5 stelle e Lega avrebbe altresì i voti di alcuni parlamentari che appartengono ad altri gruppi.

Un dato importante perché, se alla Camera i deputati guidati da Salvini e Di Maio hanno i numeri per assicurare una salda maggioranza al nascente governo giallo-verde, al Senato i numeri sono molto più sul filo ed è importante che nel pallottoliere di Conte vi siano margini per affrontare una legislatura di rottura.

Missione riuscita se, come si evince dai primi bilanci, il governo Conte che partiva con 167 sì assicurati al Senato (maggioranza necessaria 161, Ndr), ha incassato il consenso del Movimento degli italiani america latina (Maie) e degli "esuli pentastellati " Buccarella e Martelli finiti nel gruppo misto dopo l'esplusione dal Movimento.

Scontato anche il sì del gruppo delle Autonomie che non ha chiuso pregiudizialmente al governo.

Il pallottoliere dopo le consultazioni

Forza Italia all'opposizione

"Questi primi segnali non sono affatto incoraggianti, e quindi non possiamo che confermare la nostra scelta di votare no alla fiducia e di stare all'opposizione".

"Forza Italia voterà no alla fiducia al governo M5S-Lega". L'annuncio viene proprio del leader azzurro Silvio Berlusconi.

Il Partito Democratico all'opposizione.

"Abbiamo detto al presidente incaricato che la nostra sarà una opposizione determinata, seria, responsabile, di merito. Noi siamo pronti da domani a organizzare in Parlamento un confronto serrato e lo faremo sulla base di un approccio al destino dell'Italia diverso da quello promosso da contratto Lega-M5S".

Così il segretario reggente del Pd Maurizio Martina al termine delle consultazioni.

Liberi e Uguali all'opposizione.

"Senza alcun dubbio saremo all'opposizione di un governo piegato verso destra. Ma la nostra cercherà di essere un'opposizione efficace, capace di misurarsi con elementi di discontinuità sul terreno sociale e sulle politiche economiche".

Spiega il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni per il gruppo Liberi Uguali.

Europa - Centro democratico all'opposizione

"Abbiamo preannunciato la nostra opposizione molto rigorosa e ribadito che siamo convinti che gli interessi dell'Italia si difendono in Europa e non contro l'Europa".

Così Emma Bonino, al termine delle consultazioni alla Camera.

Noi con l'Italia all'opposizione

"Non condividiamo alcuni punti del contratto e faremo un'opposizione costruttiva. Crediamo nei 10 punti programmatici del centrodestra e specialmente sul primo che parla di meno Stato invadente e più società: nel contratto e' l'esatto opposto. C'è un ritorno al centralismo statale ci preoccupa molto, Chiediamo alla Lega di rappresentare e sostenere con forza i punti programma di centrodestra".

Così Maurizio Lupi, componente del Gruppo Misto Camera Noi con l'Italia-USEI.

Civica Popolare all'opposizione

"Ho espresso all'avvocato Conte la nostra posizione: opposizione in Parlamento, rigorosa, attenta e costruttiva. Vigileremo con attenzione sulle misure di un contratto presentato da M5s-Lega di fronte al quale abbiamo molte perplessita' sulla sostenibilita' rispetto all'economia reale del Paese in una fase di uscita della crisi, e una visione dell'Italia all'interno del contesto internazionale".

Così Beatrice Lorenzin, componente del Gruppo Misto Camera Civica Popolare.

L'irritazione del Colle: "No a diktat di M5s e Lega"

Intanto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, attende l'esito delle consultazioni che il premier incaricato Giuseppe Conte sta svolgendo a Montecitorio ma dalla nota del Quirinale traspare una irritazione per le irrituali pressioni che vengono da Movimento 5 stelle e Lega in merito alla squadra di governo.

In merito ai presunti veti del presidente della Repubblica su alcuni ministri, il Colle fa presente che il tema è piuttosto quello dei diktat nei confronti del presidente del Consiglio incaricato e dello stesso inquilino del Colle, che in questa fase esercitano funzioni previste dalla Costituzione. In questo modo la preoccupazione del Quirinale è che si limiti l'autonomia del presidente del Consiglio, come prevista dall'articolo 95 della Carta costituzionale.

Nelle ultime ore sarebbero tornati in ballo almeno tre dicasteri chiave: Economia, Infrastrutture ed Esteri. Senza contare il nodo delle deleghe pesanti, in particolare quella delle telecomunicazioni, di competenza del Mise, ministero che Luigi Di Maio avrebbe 'prenotato' per i 5 Stelle accorpandolo a quello del Lavoro.

M5s e Lega spingono per affidare il ministero dell'Economia nelle mani di Paolo Savona. Ma qualora il prof eurocritico non dovesse spuntarla, sarebbe pronta una figura politica al suo posto. Si fa sempre il nome del vicesegretario leghista Giancarlo Giorgetti, che però aprirebbe altri 'buchi' nel sudoku del governo.

Le Infrastrutture sono ancora un rebus: le speranze di Laura Castelli di diventare ministro sarebbero ridotte al lumicino, stando agli ultimi rumors, per le sue posizioni no Tav. Il diplomatico Giampiero Massolo resta uno dei nomi più accreditati per la Farnesina.

Conte premier, che governo sarà

La parola 'esecutore' non l'ha mai pronunciata, ma a quanto apprende l'agenzia Dire, per la prima volta nel corso delle consultazioni, il premier incaricato Giuseppe Conte ha scambiato riflessioni sullo stile della sua premiership parlando con i rappresentanti di Liberi e Uguali.

"Sarò fedele al programma condiviso da M5s e Lega, ma sono consapevole dei margini di autonomia che la Costituzione assegna al presidente del consiglio".

Mentre negli incontri con gli altri gruppi il premier incaricato ha per lo più ascoltato, prendendo lunghi appunti, nel confronto con gli esponenti della sinistra Conte ha chiarito alcuni capisaldi del suo futuro operato a partire dalla questione dei diritti, quelli dei migranti e quelli di libertà.

Migranti e diritti, Conte: "Rispetteremo regole europee"

Grasso e i suoi colleghi hanno ricordato le preoccupazioni per il modo in cui la Lega potrebbe affrontare tematiche come i rimpatri e la legittima difesa. Conte ha chiarito che su questi aspetti il contratto non potrà derogare alla "cornice europea", il quadro di valori e principi fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Anche la battaglia a Bruxelles per ottenere maggiori margini sulle politiche di bilancio, non avverrà al di fuori di paletti ben precisi, ha assicurato Conte.