Salvini: "Ho visto Mattarella", poi dà inizio alla campagna elettorale

Il professore Giuseppe Conte ha rimesso il mandato per la formazione di un nuovo governo. Pesa il no perentorio del Quirinale sui nomi presenti nella lista dei ministri ed in particolare sul nome dell'economista euroscettico Paolo Savona.

Il veto su Savona è stato al centro del colloquio tra il capo dello Stato e Matteo Salvini. Il segretario della Lega lo ha detto durante un incontro a Terni in Umbria.

"Se il governo deve partire con le condizioni dell'Europa il governo con la Lega non parte". Parole chiarissime quelle di Salvini che svela come se la lista dei ministri non fosse accettata dal Quirinale la Lega farebbe saltare l'accordo per dare vita al governo del Cambiamento.

"Se un ministro dà fastidio a certi poteri forti che ci hanno massacrato vuol dire che quello è il ministro giusto" spiega da Terni il segretario della Lega riferendosi al veto posto dal Colle sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia.

"Se siamo ancora in democrazia si restituisce la parola agli italiani per chiedere un mandato pieno per fare quello che vogliamo fare"

La Lega quindi sarà indisponibile per un eventuale governo in cui non fosse presente l'economista euroscettico.

"Se il governo deve partire condizionato dalle imposizioni dell'Europa, il governo con la Lega non parte perché abbiamo una sola parola". Per noi un principio viene prima di tutto: per l'Italia decidono solo gli italiani. Per il governo decidono i cittadini italiani, se siamo in democrazia".

Salvini parla a Terni

"Ho trovato in Di Maio e nelle persone che gli stanno vicino delle persone ragionevoli, io supero le etichette e se con qualcuno mi trovo sul fatto che la Fornero va smontata, che la buona scuola va rivista, che della salute dei bambini si occupano mamma e papà ci ragiono". Così Matteo Salvini parlando dal congresso della Lega Umbria, da Terni.

"Mai più servi di nessuno, l'Italia non è una colonia, non siamo schiavi di tedeschi o francesi, dello spread o della finanza. A questo punto, con l'onestà, la coerenza e il coraggio di sempre, la parola deve tornare a voi! #Primagliitaliani! Io non mollo". Lo scrive su Fb il leader della Lega Matteo Salvini