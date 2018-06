Governo Conte, si tratta sui sottosegretari: equilibri delicati tra Lega e M5s

Oggi il governo di Giuseppe Conte si presenta al Senato per il primo voto di fiducia. Il premier ha preparato il discorso che terrà nell'aula di Palazzo Madama e poi, domani, alla Camera. Subito dopo, giovedì, il premier partirà per il Canada per il suo battesimo internazionale. A margine del G7 Conte avrà anche i primi bilaterali con i leader esteri.

Tra i temi al centro del suo intervento ci sono alcuni dei punti programmatici riportati nel contratto di governo scritto da M5S e Lega, pilastro del governo 'giallo verde'. Tra quelli che Conte affronterà in Aula, a quanto apprende l'Adnkronos, anche il superamento del regolamento di Dublino, la flat tax, la centralità dell'Europa -tema caro al Quirinale- reddito e pensione di cittadinanza, due dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle.

Governo Conte, ultime notizie

Ma intanto tra i partiti si discute delle partite incrociate su viceministri, sottosegretari e capigruppo, presidenti e membri delle commissioni. Con la prima partita che si chiuderà prima della seconda. "È una questione tecnica - ha spiegato il leghista Stefano Candiani al termine della conferenza dei capigruppo - non possiamo procedere alla composizione delle Commissioni prima che vengano nominati i sottosegretari e quindi se ne parlerà la prossima settimana. Intanto continuerà a lavorare la Commissione speciale per concludere il lavoro che le è stato assegnato".

Viceministri e sottosegretari del Governo Conte

Dunque per prima cosa c'è da chiudere (rapidamente) la partita di viceministri e sottosegretari. L'intesa di massima è quella di 'riequilibrare' i ministri con profilo tecnico con esponenti politici di peso delle due forze di maggioranza. E mantenere anche un equilibrio politico all'interno del vertice del dicastero. A Palazzo Chigi, nel ruolo di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio c'è già Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, ma il M5s vorrebbe affiancarlo anche con un proprio esponente. Al Ministero degli Esteri Emanuela Del Re sembra in vantaggio su Manlio Di Stefano; al Viminale, come vice di Matteo Salvini, si gioca una partita intricata, con molti nomi in ballo ma poche sicurezze.

Tra gli altri ci sono quelli di Fabiana Dadone (M5s) e Nicola Molteni (Lega), ma anche quello di Candiani, che potrebbe però anche prendere il posto di Gian Marco Centinaio come capogruppo a Palazzo Madama. All'Economia, altro dicastero chiave, la Lega avrebbe messo in campo due nomi (Alberto Bagnai e Claudio Borghi) e altrettanti il M5s (Laura Castelli e Stefano Buffagni). Una casella delicata e su cui la partita è ancora pienamente aperta è quella della delega alle Telecomunicazioni, che la Lega vorrebbe per un suo esponente, anche per evitare tensioni con l'alleato-separato Silvio Berlusconi. Ma i pentastellati non vogliono mollare.

Il Movimento 5 stelle farà un punto sui sottosegretari e sulle commissioni stasera, in una assemblea dei gruppi convocata per le 21. Ma per chiudere la partita potrebbe essere necessario ancora un po' di tempo.

Forza Italia contro il M5s

"In questi anni il M5S ha scommesso sulla rabbia e sulle paure degli Italiani. Per alimentare questi sentimenti ha fatto dell'invidia sociale la propria bandiera, ha demonizzato gli avversari chiamandoli nemici, ha saputo dire solo tanti No come quello sulla Tav. D'altronde tutta la loro storia è cominciata con un emblematico Vaffa Day. Solo che dal Vaffa Day alla guida del Paese il passo è quanto meno azzardato. Per guidare l'Italia servono infatti serietà, preparazione e competenza. Adesso bisognerebbe studiare e lavorare, ma questo non fa parte del DNA del M5S. Si intravede già un fallimento e il conto purtroppo lo pagheranno gli Italiani". Lo afferma in una nota Marco Marin, deputato di Forza Italia.