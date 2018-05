Mattarella ha convocato Carlo Cottarelli al Quirinale: ecco chi è l'economista anti deficit

Dopo il fallimento del tentativo di dar inizio al Governo del Cambiamento il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per domani mattina al Quirinale Carlo Cottarelli.

Se un economista euroscettico come Paolo Savona ha fatto saltare il tavolo del governo frutto dell'accordo Lega - 5 stelle, un altro economista di tutt'altro lignaggio si appresta a ricevere dal capo dello Stato l'incarico di formare un nuovo governo.

Carlo Cottarelli, mister forbici come già soprannominato, è noto per auspicare un rigidissimo controllo della spesa pubblica. La stella polare il contenimento del deficit di bilancio e il rientro del debito pubblico.

Dopo le anticipazioni del contratto di governo tra m5s e Lega l'osservatorio di Cottarelli aveva pubblicato un rigorosissimo allert sui rischi di sforamento dei limiti di spesa per via delle iniziative annunciate, reddito di cittadinanza, flat tax e riforma delle pensioni in primis. Cottarelli ha evidenziato come i programmi di Salvini e Di Maio contenessero misure che l'Italia non poteva permettersi.

Perché si fa il mio nome come premier per le larghe intese? Non so, ha cominciato un giornale, il Corriere, per primo, e gli altri hanno seguito. Questa comunque non è una cosa seria, ovviamente, ora è stata rimpallata dai media…" Così Carlo Cottarelli aveva commentato a marzo a Un Giorno da Pecora le voci sul suo possibile incarico. Sempre a marzo, nel corso di un convegno a Padova, si era detto "preoccupato, non tanto nell'immediato, quanto sul medio periodo"

"I rischi non sono immediati -aveva detto Cottarelli- perchè sui mercati c'è buonumore, ma fra un anno e mezzo, quando Draghi lascerà la presidenza della Bce e qualcuno potrebbe guidarla in modo diverso". Per Cottarelli bisogna partire dalla riduzione del debito pubblico: "Se non lo facciamo non saremo mai indipendenti, e questo mi dà molto fastidio perchè così diamo la possibilità agli speculatori di attaccarci. Non bisogna arrivare alla macelleria sociale, basta liberarci del debito in modo graduale".