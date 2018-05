Cottarelli, i numeri della fiducia: responsabili cercasi per evitare le urne subito

Un premier balneare: il senso del suo governo di emergenza lo ha chiarito lo stesso presidente del consiglio incaricato Carlo Cottarelli appena uscito dalle consultazioni con il capo dello Stato Sergio Mattarella: "Un governo da me guidato - spiega Cottarelli- assicurerebbe una gestione prudente dei nostri conti pubblici".

"Negli ultimi giorni sono aumentate le tensioni sui mercati finanziari, tuttavia l'economia italiana è ancora in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo".

E le caratteristiche di "mister forbici" sono riconosciute anche all'estero (ecco chi è l'economista anti deficit - il ritratto di Cottarelli )

Il governo del presidente, come già Mattarella aveva annunciato prima di accordare il suo placet al tentativo di governo ibrido M5s e Lega, avrà solo la funzione di traghettare l'Italia verso le prossime elezioni assicurando una rigida tenuta dei conti per rassicurare gli investitori internazionali che tengono in mano il debito pubblico italiano.

Tutto l'impegno dell'esecutivo nascente sarà incentrato sulla priorità delle priorità: una nuova legge di Bilancio che possa garantire che non scattino le clausole di salvaguardia ed evitare l'aumento dell'Iva.

Quando ci saranno le elezioni

In tutta questa crisi c'è una sola certezza: entro pochi mesi gli italiani torneranno a votare, quando? Tutto dipenderà dal consenso che il premier incaricato Cottarelli riuscirà ad assicurare al nascente esecutivo.

Se i gruppi parlamentari di Camera e Senato non assicureranno la fiducia a Cottarelli il governo resterà in carica solo per il disbrigo degli affari correnti fino alle elezioni: il Quirinale si sarebbe impegnato a sciogliere le Camere per mandare l'Italia al voto a settembre o ottobre.

E se Cottarelli trovasse i numeri per poter far partire il governo del Presidente? A quel punto, come assicurato dallo stesso premier si andrebbe comunque a nuove elezioni, ma con più calma, nel 2019.

Cottarelli premier: la maggioranza che non c'è

Tutto l'impegno di Cottarelli nelle prossime ore sarà dedicato alla ricerca di una maggioranza di responsabili capace di calmare i mercati.

No alla Fiducia: Lega, Fdi e M5s

Ora vediamo i numeri. Contro il Governo Cottarelli si sono scagliati immediatamente Lega e M5S. A chi chiede a Matteo Salvini se è da escludere il sostegno ad un governo guidato da 'Mr. spending review', infatti, il leader del Carroccio risponde: "Fossi matto, ma che state scherzando?". A rafforzare la posizione del carroccio lo stesso segretario assicura: "Se Forza Italia e Berlusconi votano o si astengono sul governo Cottarelli, "mi pare evidente" che l'alleanza di centrodestra si rompe".

Salvini: "Se Berlusconi vota la fiducia finisce Centrodestra"

All'interno di Forza Italia, la posizione di Silvio Berlusconi è stata palesata fin dalla serata di domenica, quando in seguito con preoccupazione lo scontro istituzionale senza precedenti, definendo irresponsabili coloro che hanno parlato di impeachment. Ma intanto, secondo quanto scrive su Facebook Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, "è inevitabile e urgente ridare la parola agli elettori" ed "è evidente quindi che non voteremo un eventuale governo Cottarelli". Anche Giorgio Mulè, portavoce dei gruppi parlamentari azzurri, tranquillizza quanti ipotizzano una rottura della coalizione: "O il centrodestra marcia compatto alla prossima tornata elettorale oppure non avrà chances di essere centrodestra ma sarà qualcos'altro".

No alla fiducia assicurato dal Movimento 5 stelle che commentano: "Cottarelli non ha la fiducia della maggioranza del Parlamento" ha detto Luigi Di Maio in serata, aggiungendo: "Nascerà un governo degli affari correnti... questo è assurdo".

Alla Camera Cottarelli non ha i numeri

A Montecitorio i numeri per un sostegno a Cottarelli arriverebbero - in ipotesi - ad un totale di 146 (111 del Partito democratico, 14 LeU ed eventuali 21 del Gruppo Misto).

Per ottenere la fiducia, Cottarelli ha bisogno di 315 seggi su 630: senza i voti di M5S (222) e Lega (124) - che isieme arrivano a 346 - non servono neppure i 105 deputati di Forza Italia. Discorso a parte per i 32 deputati di Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni nella serata di domenica aveva attaccato frontalmente la decisione del Quirinale parlando per prima di impeachment per Mattarella.

Al Senato Cottarelli non ha i numeri

A Palazzo Madama Lega e M5S contano insieme 167: la maggioranza si ottiene con 161 voti.

Cottarelli potrebbe contare sui voti di Pd, LeU, altri del Misto e Autonomie, sono appena 68. Restano i 61 senatori di Forza Italia e i 18 di Fratelli d'Italia per cui vale lo stesso discorso fatto alla Camera: se Meloni e Berlusconi votano la fiducia, Salvini ha già minacciato lo strappo.

Gruppi parlamentari al Senato

I 5S sono infatti il gruppo più numeroso anche al Senato con 109 membri: seguono Forza Italia con 61, Lega con 58, Pd con 52, Fratelli d'Italia con 18, Autonomie con 8, Misto (con LeU) con 12. Occorre poi aggiungere i senatori a vita Renzo Piano e Carlo Rubbia e il totale è 320 senatori (vale a dire 314 eletti più cinque senatori a vita e l'ex capo dello Stato, Giorgio Napolitano).

Gruppi parlamentari alla Camera

I deputati 5 stelle alla Camera rappresentano il gruppo più numeroso con 222 membri, seguito dalla Lega con 124 e dal Pd con 111. Solo quarta Forza Italia con 105 deputati, quindi Fratelli d'Italia 32, il Misto con 21 e Liberi e Uguali 14.

