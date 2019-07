Governo, ultima "finestra" per le elezioni a settembre. Di Maio a Salvini: "Meglio vedersi oggi"

"Io escludo che ci possa essere una crisi". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, ad Agorà Estate Rai Tre.

Parlando delle polemiche scaturite negli ultimi giorni dopo l'elezione di Ursula Von Der Leyen alla Commissione Europea, il capo politico del Movimento 5 stelle ha spiegato come le "scaramucce" siano "dinamiche di un governo di due forze politiche che sono diverse, il M5S e la Lega".

"Credo di non aver utilizzato questa espressione di chiedere scusa, non è una questione di scuse altrimenti si alimenta un problema tra me e lui. Perché in questo anno siamo stati noi due a mandare avanti questo governo. Anche nei momenti di massima tensione abbiamo trovato un punto. Qui bisogna mettere al centro i cittadini italiani. Anche io ho delle critiche da fare ad alcuni ministri della Lega. Ma non vado in televisione, li chiamo e ci mettiamo d'accordo".

Di Maio a Salvini: "Meglio vedersi oggi"

Di Maio ha rivolto un appello all'altro vicepremier Matteo Salvini chiedendogli di partecipare al Consiglio dei Ministri convocato per oggi alle 12 e al seguente vertice per la riforma delle Autonomie regionali.

"L`unica cosa che dico tra persone mature: meglio vedersi che parlarsi a mezzo stampa. Quindi io credo che soprattutto in una giornata come oggi sia giusto incontrarsi con Matteo Salvini. Ci chiariamo, spostiamo qualche appuntamento dal calendario. Ci vediamo. Troviamo come sempre un punto per continuare. Ed andiamo avanti. Vogliamo abolire il canone Rai e abbassare in modo considerevole il bollo auto".

Ma perché oggi è una data chiave? Non c'entra solo l'attenzione a ricucire rapidamente lo strappo prima che si logori il rapporto tra alleati. Se Matteo Salvini vuole far saltare il governo - come trapelato da ambienti leghisti nella giornata di ieri - lo deve fare nelle prossime 24 ore.

Se cade il governo quando si vota?

Scade infatti oggi la finestra elettorale per aprire una crisi di governo: da tempo c'è infatti una data segnata con il rosso sul calendario nelle segreterie dei partiti, quella del 20 luglio.

Scade infatti domani l'ultima data per sciogliere le Camere e portare il paese a votare a Settembre. Il 29 settembre è infatti l'ultimo giorno utile per consentire a un nuovo eventuale Governo di assumersi la responsabilità della manovra economica 2020 e - da sempre - nelle intenzioni del Quirinale (cui spetta l'onere di sciogliere le Camere, ndr) si esclude l'esercizio provvisorio.

Se si andasse a votare oggi chi vincerebbe le elezioni

Ma se si andasse a votare oggi chi vincerebbe? Secondo gli ultimi sondaggi elettorali pubblicati da Swg per La7, il consenso della Lega resta stabilmente al primo posto, mentre il Movimento 5 stelle è ben 5 punti sotto la Partito Democratico.

LEGA 37,5

PARTITO DEMOCRATICO 22,7

MOVIMENTO 5 STELLE 17,4

FORZA ITALIA 6,8

FRATELLI D'ITALIA 6,6

+EUROPA con IT. IN COMUNE 2,9

VERDI 2,4

SINISTRA (SI + RIF. COM.) 1,7

ALTRA LISTA 2,0

NON SI ESPRIME 39%

Tuttavia attenzione ai riflessi del Russiagate: secondo una indagine Ipsos la vicenda - che vede la procura di Milano indagare sui presunti finanziamenti che avrebbero dovuto affluire 65 milioni di dollari nelle casse della Lega da fondi russi - è grave per oltre la metà degli italiani.

Lei pensa che la vicenda Lega-Russia, che vede coinvolto un collaboratore di Matteo Salvini, sia… TOTALE INTER-VISTATI molto grave 35% abbastanza grave 23% poco grave 12% per nulla grave 13% (non sa, non indica) 17% TOTALE 100%

Da Zaia l'invito: "Salvini decida che fare

Se il caso russiagate in ambienti leghisti è bollato come una "inutile caccia alle streghe", il governatore del Veneto Luca Zaia ha una idea chiara sul futuro del governo: "Ormai siamo al D-Day. O si imprime una svolta per portare a casa i risultati che abbiamo promesso ai cittadini o salta tutto" spiega il governatore leghista in un'intervista al Corriere della Sera. E aggiunge che l'eventuale decisione di dire stop a questo esecutivo spetta al leader del Carroccio.

Il tema dell'autonomia regionale, poi, "è la punta dell'iceberg. Dopo 600 giorni di discussioni ormai è sempre più chiaro che per loro è più no che sì. Ma li vedo in grande imbarazzo perché non sanno spiegare le ragioni del dissenso. In loro prevale la cultura del no a prescindere. Ma al Paese chi ci pensa?".

Boschi (Pd): "M5s voti la mozione di sfiducia"

Da parte del Pd arriva invece l'invito a vedere se quello del Movimento 5 stelle sia o meno un bluff. "Se l'opposizione non fa una mozione di sfiducia oggi a Salvini quando mai potrà farla?" dice Maria Elena Boschi in una intervista a 'la Stampa'.

"Se i 5Stelle sono coerenti voteranno contro la fiducia a Salvini. Penso sia giusto farla finita con il chiacchiericcio e restituire centralità al Parlamento. Vedremo se il M5S avrà coraggio oppure salveranno Salvini per la seconda volta".

Boschi replica all'invito di D'Alema a dialogare con il M5s: "Anche Berlusconi ha votato la nuova presidente della Commissione. Seguendo il ragionamento di D'Alema dovremmo fare un governo M5S-Pd-Forza Italia. A me sembra una follia. I 5Stelle non sono né di destra né di sinistra: sono incapaci. E ormai se ne stanno accorgendo tutti".