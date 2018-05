Berlusconi "rema contro" Salvini e Di Maio: "Se vanno avanti mettono la patrimoniale"

Silvio Berlusconi combattuto tra astenersi o votare contro la fiducia, in serata rivela tutti i suoi timori sul futuro esecutivo giallo-verde: "Speriamo che questi due qui (Salvini e Di Maio, ndr) non vadano avanti perché mettono la patrimoniale".

Sono queste le parole - riportate da Adnkronos - pronunciate da Silvio Berlusconi nelle sua visita ad Amart, mostra mercato dell'antiquariato al Museo della Permanente a Milano, conversando con uno degli espositori riferendosi ai colloqui tra Movimento 5 stelle e Lega per dar vita ad un contratto di governo.

Il leader di Forza Italia, da quanto trapela, avrebbe acquistato un disegno di Marc Chagall raffigurante un nudo di donna, di cui non è noto il valore.

Che cos'è la tassa patrimoniale

Il timore sbandierato da Berlusconi ricalca quelli espressi prima delle elezioni dalle imprese preoccupati per gli effetti distorsivi di una tassa patrimonilale: ma facciamo un passo indietro, per patrimoniale si intende qualunque tipo di tassa calcolata, invece che sul reddito, sul patrimonio del contribuente. Una forma di patrimoniale è l'Ici o Imu, abolita sulle prime case e oggi applicata solo sulle seconde, e l’imposta di successione reintrodotta dal governo Prodi per importi superiori al milione di euro.

In Francia l'"impote de solidarité sur la fortune" viene applicata un aliquota progressiva e garantisce ogni anno all’erario più di quattro miliardi di euro di entrate. In Italia la tassa patrimoniale è stata applicata nel 1992 dal governo Amato per evitare il crack finanziario e permettere alla lira di restare agganciata al sistema monetario europeo: il governo impose un prelievo forzoso del sei per mille su tutti i conti correnti bancari. Ma occorre considerare fra le patrimoniali anche l’Ici, abolita sulle prime case e oggi applicata solo sulle seconde. È una forma di patrimoniale l’imposta di successione: quest’ultima, quasi abolita dal primo governo Berlusconi, fu reintrodotta dal governo Prodi. La soglia di patrimonio oltre la quale oggi è imposta è alta, circa un milione di euro.

Tassa patrimoniale: perché sì, perché no

Se una tassa patrimoniale fosse applicata contestualmente a un taglio delle imposte su redditi, lavoro e imprese, potrebbe avere effetti redistributivi. Tuttavia spingerebbe l'accumuolo di patrimoni fuori del confini nazionali e di conseguenza deprimere gli investimenti.

Dopo l'ennesima giornata di avvicinamento sul piano dei programmi tra M5s e Lega, Salvini e Di Maio continueranno la "conversazione" a palazzo Lombardia. Una trasferta che arriva dopo le indiscrezioni che vedevano un avvicinamento alla compagine governativa anche di Giorgia Meloni. È lei stessa a chiarire di aver incontrato il capo del Movimento 5 stelle in un incontro che lei stessa in un post pubblicato su Facebook definisce "cordiale": nel meeting durato quasi un'ora e mezza "Luigi di Maio ha chiesto il sostegno di Fratelli d'Italia ad una premiership sua o di un altro esponente del M5S in cambio di un via libera a un nostro ingresso nel governo".

Meloni: "Di Maio ha chiesto a Fdi di entrare nel governo"